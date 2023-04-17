Чоловіка, який кинув вибуховий пристрій у прем'єра Японії, передали прокуратурі

Поліція Японії в понеділок уранці передала прокуратурі затриманого після інциденту з японським прем'єром Фуміо Кісідою, повідомляє телекомпанія NHK.

"Рюдзі Кімура, безробітний із міста Каванісі префектури Хіого, заарештований за підозрою в силовому перешкоджанні виконанню робочих обов'язків, був доставлений до прокуратури Вакаями близько 08:40", - передає телекомпанія.

У суботу, 15 квітня, 24-річний Рюдзі Кімура, уродженець префектури Хіого, перебуваючи за 10 м від прем'єра в натовпі з приблизно 200 осіб, кинув саморобний вибуховий пристрій.

Унаслідок вибуху Кісіда не постраждав. Нападника затримали на місці подій, у нього вилучили ніж і предмет, який, імовірно, був другим вибуховим пристроєм.

16 квітня поліцейські обшукали його будинок. Під час обшуку було виявлено порошок, схожий на порох, металеві труби та інструменти. Передбачається, що підозрюваний самостійно виготовив саморобні вибухові пристрої.