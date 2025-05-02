В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

Чоловік накинувся з двома ножами на правоохоронців в Одесі в п'ятницю, які несли службу з охорони громадського порядку на Куликовому полі, спричинивши їм ножові поранення, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника. Нападника з пораненнями госпіталізовано. Також унаслідок отриманих ножових поранень госпіталізовано поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Усього було поранено чотирьох поліцейських. На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).