Інтерфакс-Україна
Події
18:53 02.05.2025

В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

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Чоловік накинувся з двома ножами на правоохоронців в Одесі в п'ятницю, які несли службу з охорони громадського порядку на Куликовому полі, спричинивши їм ножові поранення, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника. Нападника з пораненнями госпіталізовано. Також унаслідок отриманих ножових поранень госпіталізовано поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Усього було поранено чотирьох поліцейських. На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). 

Теги: #нападник #одеса #поліція

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