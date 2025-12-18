Інтерфакс-Україна
Події
21:57 18.12.2025

Цивільна інфраструктура та житло в Одесі постраждали внаслідок ворожої атаки

1 хв читати
Фото: https://t.me/odesaMVA

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, пошкодивши також помешкання жителів Одеси, повідомив начальник МВА Сергій Лисак в телеграм-каналі, станом на 21:35 четверга.

"Внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури та помешкань одеситів. Наразі без постраждалих. На місцях працюють оперативні штаби та відповідні служби. Проводиться обстеження й оцінка пошкоджень, мешканцям надається допомога", - написав Лисак у Телеграм.

 

