Електропостачання в Полтавській області відновлено після ворожої атаки безпілотників

Електропостачання в Полтавській області було повністю відновлено після аварійного відключення, яке сталося в результаті атаки ударних безпілотників російської окупаційної армії, зазначив глава Полтавської ОВА, Володимир Когут в своєму телеграм-каналі в четвер.

Як повідомлялося, в середу ввечері через атаку ударних безпілотників окупаційної армії РФ у Полтавському районі сталося аварійне відключення електроенергії.