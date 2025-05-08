Інтерфакс-Україна
Події
07:38 08.05.2025

Електропостачання в Полтавській області відновлено після ворожої атаки безпілотників

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Електропостачання в Полтавській області відновлено після ворожої атаки безпілотників

Електропостачання в Полтавській області було повністю відновлено після аварійного відключення, яке сталося в результаті атаки ударних безпілотників російської окупаційної армії, зазначив глава Полтавської ОВА, Володимир Когут в своєму телеграм-каналі в четвер.

Як повідомлялося, в середу ввечері через атаку ударних безпілотників окупаційної армії РФ у Полтавському районі сталося аварійне відключення електроенергії.

 

 

Теги: #повернення #полтавська_область #світло #леп

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