"Хмельницькобленерго" спростувало інформацію про запровадження графіків відключень е/е в області

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Інформація, яку поширюють деякі ресурси, про запровадження графіків аварійних або погодинних відключень у Хмельницькій області є маніпулятивною, повідомило АТ "Хмельницькобленерго" у п’ятницю.

"Графіки обмежень на Хмельниччині не запроваджені – довіряйте надійним джерелам інформації", - зазначили у товаристві.

В обленерго стверджують, що на Хмельниччині 10 жовтня обмеження не застосовувались.

"Будь ласка, довіряйте офіційним та надійним джерелам інформації щодо ситуації в енергосистемі", – звернулись у компанії до споживачів.

У "Хмельницькобленерго" нагадали, що такими джерелами, зокрема, є Міністерство енергетики України, НЕК "Укренерго" та оператори системи розподілу.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19iqCvCzQC/