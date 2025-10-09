РФ перебила лінії електропостачання ЗАЕС з двох боків, повідомив Зеленський

Російські окупанти перебили лінії електропостачання Запорізької атомної електростанції в окупованому місті Енергодар Запорізької області з двох боків, коли її захоплювали, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз багато запитів у Гроссі, Макрона. Віткофф передавав сигнали нашим. Всі питають: шо там на Запорізькій атомній станції, що там відбувається, яка загроза, чи може бути вибух? Ніколи так не було, щоб без електропостачання станція так довго була на дизелі", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

"А що відбувається? З двох боків - з боку території, яку ми контролюємо, і з території, яку ми тимчасово не контролюємо - перебито лінії. Ким вони були перебиті з самого початку? Росіянами. Вони перебили, коли вони її захоплювали", - зазначив президент.

Водночас він наголосив, що Україна не один раз ремонтувала лінію з боку підконтрольної уряду території, однак росіяни обстрілювали ремонті бригади і через це гинули люди.

"Ми сказали: якщо ви хочете ремонтувати з одного боку, давайте ремонтувати й з іншого. І це справедливо. З обох боків, одночасно. Ніхто не повинен стріляти, по обидва боки. Давайте відремонтуємо. Хто ж проти? Але росіяни проти, вони не дають ремонтувати, вони стріляють", - сказав Зеленський.