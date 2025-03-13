"Хмельницькобленерго" з початку березня отримало від постачальників 3 тис. вимог на відключення е/е споживачам

Оператор системи розподілу (ОСР) АТ "Хмельницькобленерго" з початку березня 2025 року отримав від постачальників 3 000 вимог на припинення постачання електричної енергії споживачам Хмельницької області, повідомляється на сайті компанії.

"Наголошуємо, простіше виконувати вимоги Правил роздрібного ринку електроенергії та не призводити до припинення постачання е/е. Відновлення постачання – платне, його вартість може сягати 3 950 грн", - звернулася компанія до споживачів.

Окрім того, як пояснили в ОСР, споживач після відключення, навіть виконавши всі вимоги, не зможе миттєво почати користуватись е/е.

"Для відновлення постачання, тобто підключення, потрібен час (у місті до трьох днів, у сільській місцевості до п’яти) та кваліфікований персонал", - попередили у "Хмельницькобленерго".

Як зазначили у товаристві, основними причинами припинення постачання е/е споживачам Хмельницької області є недопущення представників ОСР та/або постачальника до електроустановок споживача, в тому числі до засобів обліку, а також заборгованість за надані послуги з розподілу е/е та з оплати е/е постачальнику.

Причинами для відключень також є закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та ОСР та/або між споживачем та постачальником, та невиконання приписів.

"Закликаємо споживачів поставитися відповідально до оплати рахунків за спожиту е/е та послугу з розподілу. Від цього залежить ефективна робота енергетичного сектору", - наголосили у "Хмельницькобленерго".