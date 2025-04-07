Інтерфакс-Україна

Економіка

21:48 07.04.2025

Інвестори готові будувати нову генпотужність за суму від EUR300 тис./МВт до майже EUR1 млн/МВт – конкурс "Укренерго"

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Інвестори готові будувати нову генпотужність за суму від EUR300 тис./МВт до майже EUR1 млн/МВт – конкурс "Укренерго"

Комісія з проведення першого в історії конкурсу на нову генеруючу потужність отримала пропозиції від інвесторів, згідно з якими вони заявляють про готовність будувати нові об’єкти за суму від 300 тис. євро/МВт до майже 1 млн євро/МВт.

Про це свідчать матеріали засідання комісії, яке транслювалося на сайті НЕК "Укренерго" у понеділок, і на якому були відкриті цінові пропозиції всіх 10 кваліфікованих учасників.

Найдорожча пропозиція надійшла від ПАТ "Укрнафта", яка заявила про готовність будувати три об’єкти загальною потужністю майже 50 МВт за 796 тис. 962 євро/МВт без ПДВ.

Найдешевшу пропозицію надало ТОВ "Пауер 1" – на об’єкт 9,2 МВт у Берегівському районі Закарпатської області, яке воно готове будувати за 300 тис. євро/МВт з ПДВ.

Секретар конкурсної комісії Максим Юрков в кінці засідання уточнив, що на ньому вона рішення про переможця приймати не буде, оскільки потрібно провести розрахунки по зонах, отже, за його словами, рішення буде в подальшому в сроки, передбачені порядком проведення конкурсу.

Цінові пропозиції кваліфікованих учасників конкурсу на нову генеруючу потужність

ПАТ "Укрнафта", по 19,88 МВт в Полтавській та Черкаській обл., 27,24 МВт у Львівській обл.

796 тис. 962 євро/МВт без ПДВ

"Станція Індустріальна", 25 МВт в Івано-Франківській обл.

780 тис. євро/МВт з ПДВ

Inzhur Energy, 50 МВт у Києві 

42 млн 90 євро/весь об’єкт з ПДВ

"Магнат Енерго", 79 МВт в Івано-Франківській обл.

549 тис. 588 євро/МВт з ПДВ

с/г підприємство "Агродар", 16,1 МВт в Чернігівській обл.

557 тис. 148 євро/МВт з ПДВ

агрохолдинг "Радосвіт", 9,2 МВт в Київській обл та три об’єкти на 13,8 МВт, 40,9 МВт та 16,1МВт в Чернігівській обл.

557 тис. 148 євро/МВт з ПДВ

"Далорт", 10 МВт в Київській обл. 

7 млн 950 тис. євро/весь об’єкт з ПДВ

"Норт Ленд", 6,9МВт в Івано-Франківській обл.

648 тис. євро/МВт з ПДВ

"Кривий Ріг Цемент", один об’єкт 9,4 МВт та два об’єкти по 9,2 МВт в Дніпропетровській обл. 

400 тис. євро/МВт з ПДВ

"Пауер 1", два об’єкти по 9,2 МВт в Закарпатській області.

В Берегівському районі – 300 тис. євро/МВт з ПДВ В Хустському районі – 400 тис. євро/МВт з ПДВ

Джерело: трансляція засідання комісії.

Як повідомляла Енергореформа, "Укренерго" вперше проводить конкурс на будівництво нових генеруючих потужностей. Заявки на участь приймалися до 28 лютого 2025 року. Порядок проведення конкурсу затверджений постановою Кабміну від 10 липня 2019 року №677.

У першій черзі конкурсу закуповується 700 МВт з розбивкою на дві зони: 500 МВт у пріоритетних регіонах (Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях); 200 МВт – в регіонах, що не належать до пріоритетних (Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях). Термін введення потужностей в роботу – до 31 грудня 2027 року.

Очільник "Укренерго" Олексій Брехт в бліц-інтерв’ю "Енергореформі" пояснив, що фактично конкурс буде проводитися на вартість будівництва одиниці генеруючої потужності, яка буде компенсуватися "Укренерго" через тариф на передачу впродовж 10 років після введення її в експлуатацію. Брехт додав, що держава зацікавлена в нових потужностях, і це новий спосіб стимулювання їхнього будівництва, тим більше зараз – в умовах війни, коли інвестори не поспішають це робити.

 

 

Теги: #укренерго #конкурс #інвестори

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