BlackRock призупинила переговори щодо створення інвестфонду для України після перемоги Трампа на виборах – ЗМІ

BlackRock Inc. призупинила пошук інвесторів для підтримки багатомільярдного Фонду розвитку України (UDF) після того, як перемога Дональда Трампа на виборах призвела до негативного ставлення США до цієї східноєвропейської країни, повідомляє агентство Bloomberg у суботу із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями.

"Речник BlackRock заявив, що фірма завершила свою безоплатну консультаційну роботу щодо Фонду розвитку України у 2024 році та наразі не бере участі в "жодному активному мандаті" з українським урядом", – йдеться у матеріалі.

"Єдині розмови, які впливають на наше прийняття рішень, це розмови з нашими клієнтами", – додав речник.

Зазначається, що фонд мав бути представлений на конференції з відновлення України (URC2025) наступного тижня в Римі та був близький до отримання початкової підтримки від організацій, що підтримуються урядами Німеччини, Італії та Польщі, однак у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України.

Bloomberg нагадало, що віце-президент BlackRock Філіпп Гільдебранд заявляв про плани UDF отримати щонайменше $500 млн від країн, банків розвитку та інших грантодавців, а також $2 млрд від приватних інвесторів. Передбачалося, що такий консорціум інвесторів у акціонерний та борговий капітал міг би профінансувати роботи з реконструкції в Україні на суму щонайменше $15 млрд, тоді як загальні потреби України у фінансуванні відновлення після вторгнення Росії були оцінені Світовим банком у лютому цього року у суму понад $500 млрд.

За словами деяких джерел, BlackRock мала представити фонд в Італії під час Конференції з відновлення України 10-11 липня, на якій мали бути присутні Джорджія Мелоні з Італії та Зеленський з України, хоча точні терміни так і не були оприлюднені.

Франція працює над пропозицією щодо фонду, який має замінити скасовану ініціативу BlackRock, але незрозуміло, наскільки ефективним буде новий план без підтримки США, сказали джерела.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна" з Давосу у січні 2024 року із посиланням на Ростислава Шурму, який був тоді заступником глави Офісу президента (ОП), спочатку запуск UDF планували на другу половину 2023 року, однак його відклали у зв'язку з нестачею початкового капіталу через відмінність реальної ситуації на фронті від тієї, що очікувалася на той час. Шурма в Давосі заявляв, що запуск UDF, який створювали у співпраці з BlackRock і JP Morgan, планувався у першій половині цього року, імовірно, перед або до Ukraine Recovery Conference-2024, яка пройшла 11-12 червня в Берліні.

"Ми говоримо про пів мільярда цільового капіталу. Ми будемо працювати над зростанням цієї суми. Мета - мільярд. Але я не знаю, може, до 2025 року розклад буде не такий", - уточнив заступник глави ОП в Давосі.

Але цього не сталося ані в ці дати, ані пізніше, а у вересні минулого року Шурма пішов з посади в ОП та виїхав за кордон.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв в кінці червня цього року повідомив, що Франція додатково до першої угоди з Україною на EUR200 млн створює ще один фонд на EUR200 млн на підтримку проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком.

"Новий фонд працюватиме за дещо іншим принципом: частина коштів — з французького бюджету, частина — у співфінансуванні, наприклад, коштами українських державних чи приватних компаній, міжнародних партнерів, іноземних фондів та урядів. Проєкти також реалізовуватимуться у партнерстві з французьким і українським бізнесом", – зазначив перший заступник міністра.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-05/blackrock-halted-ukraine-fund-talks-after-trump-s-election-win