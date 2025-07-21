Інтерфакс-Україна
Події
16:44 21.07.2025

Багами відмовили РФ в роботі тіньового танкерного флоту під їх прапором – Єрмак

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Багами відмовили РФ в роботі тіньового танкерного флоту під їх прапором – Єрмак
Фото: https://www.president.gov.ua/

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про відмову Багамських островів дозволяти танкерам російського тіньового флоту ходити під їх прапором.

"Багами офіційно позбавляють російський танкерний флот прапора. Це удар не тільки по схемах обходу санкцій, але й по всій російській економіці, яка тримається на тіньових потоках нафти й газу. РФ намагалася заховати свою присутність у світових водах під чужими прапорами, фіктивними власниками. Але навіть ці лазівки перекривають", - написав Єрмак в Телеграм в понеділок.

Він відзначив, що масштабний тиск на логістику РФ триває і надалі посилюватиметься. "Ми разом із партнерами робимо все, щоб російські танкери, що фінансують війну, опинилися в ізоляції. Це ще один фронт нашої спільної боротьби", - додав Єрмак.

Теги: #єрмак #відмова #рф #багами

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