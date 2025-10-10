Інтерфакс-Україна
Телеком
10:43 10.10.2025

Розлучення онлайн в "Дії" не буде стимулювати сам процес розірвання шлюбу - Федоров

2 хв читати
Розлучення онлайн в "Дії" не буде стимулювати сам процес розірвання шлюбу - Федоров

Перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що послуга розлучення онлайн в "Дії" не буде стимулювати сам процес розірвання шлюбу.

"У нас є шлюб-онлайн, ви можете одружитися онлайн. І якщо бажаєте розлучитися - можна розлучитися. Це просто спрощення подачі документів, але ніяк не стимулює робити процес розлучення", - сказав Федоров під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю, відповідаючи на запитання, чи не призведе ця послуга до збільшення кількості розлучень.

"Хто не хоче розлучатися - не розлучайтеся, це не стимулювання", - підтримав відповідь віцепрем'єра голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 2026 року запроваджує послугу розірвання шлюбу онлайн через "Дію" для подружжя, що не має неповнолітніх дітей. Зокрема, після подання заяви "Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу ви теж отримаєте в застосунку.

Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") заявив, що послуга розлучення онлайн в "Дії" вплине на зростання кількості розірваних шлюбів в Україні.

В травні 2024 року у мобільному застосунку "Дія" запустили бета-тест подання заяви про шлюбі його реєстрацію. Пізніше послуга була запущена повноцінно.

У вересня 2025 року в Міністерстві юстиції повідомили, що понад 14 тис. пар одружилися по відеозв’язку за рік існування послуги "Шлюб онлайн" у "Дії".

Теги: #федоров #розлучення #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 10.10.2025
В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

11:23 10.10.2025
Свириденко: розлучення онлайн в "Дії" ніяким чином не впливає на бажання людей розлучатися

Свириденко: розлучення онлайн в "Дії" ніяким чином не впливає на бажання людей розлучатися

09:53 10.10.2025
В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

09:11 10.10.2025
Один загиблий, четверо поранених і зруйновані житлові будинки внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя – ОВА

Один загиблий, четверо поранених і зруйновані житлові будинки внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя – ОВА

10:55 09.10.2025
У "Дії" з’явиться можливість залишити номерні знаки після перереєстрації чи заміни техпаспорта

У "Дії" з’явиться можливість залишити номерні знаки після перереєстрації чи заміни техпаспорта

21:07 08.10.2025
Подружжя без дітей зможуть розлучитися онлайн в "Дії" у 2026р

Подружжя без дітей зможуть розлучитися онлайн в "Дії" у 2026р

19:23 08.10.2025
"Дія" збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

"Дія" збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

18:40 03.10.2025
"Дія" повідомлятиме українців про доступ до їхніх даних у державних реєстрах

"Дія" повідомлятиме українців про доступ до їхніх даних у державних реєстрах

13:24 02.10.2025
Українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дія" для проходження профмедогляду

Українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дія" для проходження профмедогляду

18:23 30.09.2025
Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

"Нова пошта" попереджає про можливі затримки доставки у Києві та області після нічної атаки

Кількість завантажень застосунку коротких ШІ-відео Sora від OpenAI сягнула мільйона менш ніж за п'ять днів

"Vodafone Україна" вп’яте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 96% номіналу

Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

TSMC у III кварталі збільшила виручку на 30%

Міжнародна компанія з українським корінням BHAG виходить на ринок України з цифровими рішеннями BEEDIGIT та factory.online

Рада має намір створити Кіберсили ЗСУ

Військові відтепер можуть залишати оцінки та відгуки на дрони у DOT-Chain Defence

Українські студенти можуть отримати безоплатний доступ до Gemini з підпискою Google AI Pro

Ракети компанії SpaceX за два дні вивели на орбіту 56 інтернет-супутників Starlink

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА