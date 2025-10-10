Розлучення онлайн в "Дії" не буде стимулювати сам процес розірвання шлюбу - Федоров

Перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що послуга розлучення онлайн в "Дії" не буде стимулювати сам процес розірвання шлюбу.

"У нас є шлюб-онлайн, ви можете одружитися онлайн. І якщо бажаєте розлучитися - можна розлучитися. Це просто спрощення подачі документів, але ніяк не стимулює робити процес розлучення", - сказав Федоров під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю, відповідаючи на запитання, чи не призведе ця послуга до збільшення кількості розлучень.

"Хто не хоче розлучатися - не розлучайтеся, це не стимулювання", - підтримав відповідь віцепрем'єра голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 2026 року запроваджує послугу розірвання шлюбу онлайн через "Дію" для подружжя, що не має неповнолітніх дітей. Зокрема, після подання заяви "Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу ви теж отримаєте в застосунку.

Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") заявив, що послуга розлучення онлайн в "Дії" вплине на зростання кількості розірваних шлюбів в Україні.

В травні 2024 року у мобільному застосунку "Дія" запустили бета-тест подання заяви про шлюбі його реєстрацію. Пізніше послуга була запущена повноцінно.

У вересня 2025 року в Міністерстві юстиції повідомили, що понад 14 тис. пар одружилися по відеозв’язку за рік існування послуги "Шлюб онлайн" у "Дії".