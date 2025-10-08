Інтерфакс-Україна
Телеком
19:23 08.10.2025

"Дія" збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

"Дія" збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

Число користувачів застосунку "Дія" перевищило 23 млн, повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок, тоді як 30 жовтня минулого року він звітував про перетин позначки у 21 млн унікальних користувачів.

"Завдяки Дії ви можете отримати 70+ сервісів та 33 цифрові документи всього в декілька кліків. Наступний крок — понад 100 нових послуг", – написав він у телеграм у вівторок.

Торік, в кінці жовтня, Федоров повідомив про доступність у "Дії" 24 документів й понад 30 сервісів, а також про наявність у роботі команди більш ніж 100 послуг.

Серед проєктів цього року він виділив нещодавню презентацію першого у світі AI-асистента на порталі "Дія", який надає послуги. "Окремий трек — інтеграція штучного інтелекту в усі державні процеси", – додав віцепрем’єр.

Про те, що кількість користувачів "Дії" становить практично 22 млн осіб 31 грудня минулого року заявив Денис Шмигаль, який був тоді прем’єром.

Федоров же повідомляв про досягнення позначки у 20 млн користувачів застосунку 25 січня 2024 року, а про 19 млн – 11 квітня 2023 року.

Таким чином на залучення останніх 2 млн користувачів "Дії" знадобилося трохи менше року, тоді як на попередні 2 млн пішло півтора роки.

 

Теги: #користувачі #дія

