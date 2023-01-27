Центр протидії дезінформації та Debunk запускають моніторинг із виявлення невиправданих блокувань українських користувачів у соцмережах

Центр протидії дезінформації при РНБО України та європейська неурядова організація Debunk запускають кампанію з моніторингу невиправданих блокувань українських користувачів у соціальних мережах на підставі скарг від проросійських користувачів чи ботів.

"Ми закликаємо українців, які стикалися з неправомірним блокуванням акаунтів у соціальних мережах за проукраїнські публікації або на підставі скарг від проросійських користувачів/ботів, заповнити нашу спеціальну форму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема форму можна заповнити за електронною адресою: https://debunkeu.typeform.com/to/RQWyky2s

Як зазначається, Центр протидії дезінформації України прагне, щоб усі могли вільно ділитися інформацією та новинами з передової, безперешкодно організовувати кампанії зі збору коштів на підтримку українців, посилювати громадську підтримку України у міжнародному просторі.

Debunk – незалежний технологічний аналітичний центр та неурядова організація, яка досліджує дезінформацію у країнах Балтії, США та Північної Македонії. Завдяки Debunk вже зібрано понад 150 доказів невиправданого обмеження користувачів за публікації про війну в Україні.