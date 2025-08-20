Bolt, Uklon та Uber пропонують Києву врегулювати нічні перевезення за львівським зразком

Керівники онлайн-сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера міста Віталія Кличка, начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка та до голови Національної поліції Івана Вигівського з пропозицією врегулювати нічні перевезення під час комендантської години, посилаючись на успішний досвід Львова.

Згідно з листом, який є у розпорядженні інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", компанії пропонують запровадити у Києві аналогічну модель або ж розробити вдосконалений механізм.

"Ми переконані, що вирішення цієї проблеми можливе. Як показує приклад Львова, цифрові платформи змогли успішно відновити роботу сервісів у нічний час завдяки погодженому з міською владою механізму, який працює належно та приносить користь усім сторонам ", - наголосили у листі керівники компаній.

За їхніми словами, останнім часом у ЗМІ з’являються публікації щодо перевезень пасажирів під час комендантської години, здійснюваних у "тіньовому режимі".

Таким чином, водії та пасажири опиняються в умовах невизначеності, а місто — без належного контролю й надходжень до бюджету, а також без вирішення проблеми нічних перевезень для тих категорій громадян, які справді цього потребують, пояснюють компанії.

Як повідомлялося у жовтні 2024 року, онлайн-сервіси таксі Uklon та Bolt відновили роботу під час комендантської години у Львові та Львівській області. Сергій Гришков СЕО Uklon тоді зазначав, що виконувати поїздки матимуть змогу водії-партнери, які матимуть необхідні дозволи від місцевої влади для надання послуг у комендантську годину.

У серпні 2025 року очільник КМВА Ткаченко заявив про проблеми з видачею перепусток для переміщення столицею в комендантську годину, яка діє з півночі до 5:00.