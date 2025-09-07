Інтерфакс-Україна
09:51 07.09.2025

Двоє загиблих та 17 поранених під час нічної атаки на Київ підтверджено, по інших інформація уточнюється – КМВА

Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Чоловіка та батька вбитих росіянами під час нічної атаки на Київ матері й дитини знайдено, у нього – важкі травми. Загалом по Києву підтверджено 17 постраждалих, інформація про інших – уточнюється, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі станом на 9:25 неділі.

"Станом на зараз у нас понад 10 локацій з пошкодженнями. Серед них - прямі влучання в житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарницькому районах. Ворожі дрони залітали звичайним людям, у звичайні квартири - прямо у вікна", - написав Ткаченко у Телеграм.

За інформацією КМВА у шістнадцятиповерхівці в Святошинському районі уражено останні три поверхи. В одній з пошкоджених девʼятиповерхівок району часткове руйнування з 4 по 8 поверх. В іншій 9-типоверхівці - третій поверх пошкоджено. Тут рятувальники врятували девʼять людей. На всіх локаціях тривають роботи. У районі є займання автомобілів. Наразі рятувальники приборкують пожежу в нежитловій зоні. Крім цього, пошкоджено дах одного з дитячих садочків.

Постраждало житло людей і в Дарницькому районі. Дрон влучив у 4-поверховий будинок, попередньо є часткове руйнування 3 та 4 поверхів. Щонайменше двоє постраждали.

"У Печерському районі підтверджуємо пожежу в будівлі Уряду. Також маємо повідомлення про локальні наслідки атаки в Голосіївському районі: вибиті вікна, окремі уламки на відкритій місцевості", - додав Ткаченко.

