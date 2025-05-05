Інтерфакс-Україна
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16:27 05.05.2025

Uklon заявив про підтримку законопроєкту про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ

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Uklon заявив про підтримку законопроєкту про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ

Онлайн-сервіс таксі Uklon висловив підтримку урядовому законопроєкту про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ, повідомила пресслужба компанії.

"Компанія Uklon вітає ініціативу уряду, спрямовану на впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Ми розглядаємо цю ініціативу як важливий крок на шляху до прозорої, сучасної та ефективної системи оподаткування, що відповідає європейським принципам", - йдеться у повідомленні пресслужби Uklon з посиланням на керівника напряму GR компанії Uklon Миколи Сороки у понеділок.

Запропоновані зміни гармонізують українське законодавство з положеннями Директиви Ради ЄС DAC7, відповідно до якої оператори цифрових платформ мають звітувати про доходи своїх користувачів до податкових органів. Такий підхід дозволить державі ефективніше адмініструвати податки в секторі цифрової економіки, підвищити прозорість, зміцнити податкову дисципліну та забезпечити стабільне зростання бюджетних надходжень, зазначено у повідомленні Uklon.

У компанії додали, що для користувачів платформ прийняття норм законопроєкту означатиме суттєве спрощення податкового адміністрування. Після його ухвалення передбачається застосування зниженої ставки ПДФО у розмірі 5% замість чинних 18%. Крім того, адміністрування податку візьмуть на себе цифрові платформи, що зробить процес максимально зручним і прозорим для користувачів — без потреби подавати звітність самостійно.

"Uklon, як відповідальний гравець ринку, підтримує запровадження чесних і зрозумілих правил гри для всіх сторін — держави, бізнесу та громадян. Ми переконані, що ця модель забезпечить справедливу податкову участь, знизить навантаження, зміцнить довіру до цифрових сервісів та сприятиме розвитку інноваційної економіки в Україні", - підкреслив Сорока.

Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи №13232 зареєстрований у Раді 30 квітня.

"Компанія Uklon висловлює готовність активно долучитися до його опрацювання у робочих форматах, щоб забезпечити максимально ефективне впровадження змін з урахуванням практичного досвіду цифрових платформ", - запевнили у компанії онлайн-сервісу.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів на засіданні 29 квітня схвалив законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи OLX, і Prom, ROZETKA тощо.

Народна депутатка Ніна Южаніна у Facebook повідомила, що цифрові платформи будуть податковими агентами та мають відразу утримувати податок на доходи фізосіб 18% (при певних умовах 5%) і військовий збір 5%.

Раніше також повідомлялось, що найбільший мобільний оператор "Київстар" закрив угоду з придбання 97% корпоративних прав онлайн-сервісу таксі Uklon за $155,2 млн. 3% корпоративних прав Uklon залишаються у власності одного зі співзасновників компанії Віталія Дятленка.

Теги: #законопроєкт #uklon

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