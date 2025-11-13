Держмистецтв оприлюднило список претендентів на премію Катерини Білокур
Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв) оприлюднило імена митців, які цьогоріч претендують на здобуття премії імені видатної української художниці, йдеться на офіційному сайті у агентства четвер.
На здобуття премії цьогоріч номінуються:
Безугла Лілія — Мальовки у стилі самчиківського розпису;
Бойкова-Калюжна Світлана — Цикл творів "Таврійські янголи";
Горобчук Іван — Цикл творів народного малярства "Міфологеми українського села";
Держак Олена — Цикл творів "Попіл і світло";
Захарків Руслана — Цикл писанок;
Ковган Костянтин — Серія творів "Вівчарство карпатського краю";
Кузьма Вікторія — Твір "Світ Божий як Великдень";
Мишолівський Володимир — Цикл творів "Обрядова Україна";
Мурафа Михайло — Цикл творів "Моя Гуцульщина";
Ніколаєва Вікторія — Цикл творів "Керамічна ікона за мотивами Подільської народної ікони";
Орел Лідія — Цикл творів "Полтавський диво край";
Осадча Ксенія — Цикл творів "Чарівний цвіт нашої Батьківщини";
Палій Марина — Цикл авторських реплік вузлових ляльок Середньої Наддніпрянщини;
Пілюгіна Ольга — Диптих гобеленів "Пробудження" та "Повернення";
Попович Ярослава — Цикл творів "Квіти української землі";
Ровецька Ольга — Цикл творів "Писанки за мотивами трипільських орнаментів";
Саркісян Марина — Серія творів "ПТАХОПИС та Хачкари в обіймах петриківського розпису";
Скибін Рустем — Цикл керамічних панно "Qalqan/Щит";
Тимошенко Вікторія — Цикл творів "Квітуча Україна";
Ткаченко Олеся — Цикл творів "Нескорені";
Уварова Катерина — Сувеніри з перероблених військових гільз;
Фединчук Ольга — Цикл творів "В’язані петельки моєї душі";
Шавала Дмитро — Цикл творів "Кольоровий тиск".
Премію імені Катерини Білокур присуджують майстрам народного мистецтва за твір (цикл творів), що відзначаються автентичністю та високою професійною майстерністю.
Переможцями премії у 2024 стали :
- Зальоток Олена – крайки "Стежками мого життя";
- Ніколаєва Вікторія – серія гончарних виробів за мотивами Барської кераміки;
Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури України і який реалізує державну політику у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти.