Держмистецтв оприлюднило список претендентів на премію Катерини Білокур

Фото: Фрагмент картини Катерини Білокур "Цар-Колос"

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв) оприлюднило імена митців, які цьогоріч претендують на здобуття премії імені видатної української художниці, йдеться на офіційному сайті у агентства четвер.

На здобуття премії цьогоріч номінуються:

Безугла Лілія — Мальовки у стилі самчиківського розпису;

Бойкова-Калюжна Світлана — Цикл творів "Таврійські янголи";

Горобчук Іван — Цикл творів народного малярства "Міфологеми українського села";

Держак Олена — Цикл творів "Попіл і світло";

Захарків Руслана — Цикл писанок;

Ковган Костянтин — Серія творів "Вівчарство карпатського краю";

Кузьма Вікторія — Твір "Світ Божий як Великдень";

Мишолівський Володимир — Цикл творів "Обрядова Україна";

Мурафа Михайло — Цикл творів "Моя Гуцульщина";

Ніколаєва Вікторія — Цикл творів "Керамічна ікона за мотивами Подільської народної ікони";

Орел Лідія — Цикл творів "Полтавський диво край";

Осадча Ксенія — Цикл творів "Чарівний цвіт нашої Батьківщини";

Палій Марина — Цикл авторських реплік вузлових ляльок Середньої Наддніпрянщини;

Пілюгіна Ольга — Диптих гобеленів "Пробудження" та "Повернення";

Попович Ярослава — Цикл творів "Квіти української землі";

Ровецька Ольга — Цикл творів "Писанки за мотивами трипільських орнаментів";

Саркісян Марина — Серія творів "ПТАХОПИС та Хачкари в обіймах петриківського розпису";

Скибін Рустем — Цикл керамічних панно "Qalqan/Щит";

Тимошенко Вікторія — Цикл творів "Квітуча Україна";

Ткаченко Олеся — Цикл творів "Нескорені";

Уварова Катерина — Сувеніри з перероблених військових гільз;

Фединчук Ольга — Цикл творів "В’язані петельки моєї душі";

Шавала Дмитро — Цикл творів "Кольоровий тиск".

Премію імені Катерини Білокур присуджують майстрам народного мистецтва за твір (цикл творів), що відзначаються автентичністю та високою професійною майстерністю.

Переможцями премії у 2024 стали :

Зальоток Олена – крайки "Стежками мого життя";

Ніколаєва Вікторія – серія гончарних виробів за мотивами Барської кераміки;

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури України і який реалізує державну політику у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти.