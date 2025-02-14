Дискусії щодо членства України в НАТО мають відбуватися за столом переговорів, в тісній координації між союзниками - Пісторіус

Трансатлантичний альянс не повинен нічого виключати з адженди до початку мирних переговорів, дискусії щодо членства України в НАТО чи територіальні питання мають відбуватися за столом переговорів в тісній координації між союзниками, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

“Трансатлантичний альянс не повинен нічого “прибирати зі столу” до початку мирних переговорів. Дискусії щодо членства України в НАТО чи територіальні питання мають відбуватися за столом переговорів з ретельним розглядом і в тісній координації між союзниками”, - сказав він під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Пісторіус наголосив, що українцям потрібно вести переговори з позиції сили, і тому Німеччина залишатиметься” найбільшим прихильником України на цьому континенті”.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.