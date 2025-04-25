Порошенко закликав передати "Тауруси" і ухвалити резолюції на підтримку територіальної цілісності України

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО у Вісбадені у закликав Німеччину ухвалити рішення про передачу ракет "Таурус". Він зауважив, що Росія використовує для повітряних атак північнокорейські ракети та іранські дрони, і закликав німецьку владу продемонструвати лідерство, зазначається на сайті "Європейської солідарності".

"Ми протистоїмо Росії, коли вона надсилає північнокорейські війська, надсилає іранські ударні безпілотники та північнокорейські балістичні ракети. Нам потрібно посилити протиповітряну оборону, і "Таурус" має бути невід’ємною частиною. Особливо зараз, коли у нас є поки не підтверджений сигнал, що, можливо, деякі "гарячі голови" хочуть спробувати припинити видачу американського дозволу Великобританії на використання Storm Shadow та Франції на використання того самого типу ракети. Тому важлива тверда і своєчасна позиція Німеччини", – зазначив Порошенко.

Він також закликав європейські парламенти ухвалити декларації на підтримку територіальної цілісності України – на зразок Кримської декларації.

Порошенко підкреслив, що необхідно підготувати заяву для національних парламентів, яка б засвідчила політику невизнання шантажу Путіна, і наголосив, що важливо, аби така заява пролунала в Бундестазі, Національних зборах Франції та країнах Балтії. Це, за його словами, стало б відповіддю, яка демонструє, що не лише Україна, а й уся Європа не сприймає шантаж Путіна.

"Я хочу нагадати, що під час моєї ефективної роботи з президентом Трампом в результаті цього у 2018 році була підписана так звана Кримська декларація, і це було зроблено за зразком Декларації країн Балтії 1940 року. Це не було ініціативою держсекретаря Помпео, це була пряма вказівка в моїй присутності від президента Трампа", – зазначив Порошенко.

"І я як президент отримав тверду гарантію США, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупацію територій, яка руйнує український суверенітет. Було б надзвичайно важливо мати таку підтримку України з боку всіх наших колег. Я звертаюся не лише до Бундестагу Німеччини", – зазначив Порошенко.