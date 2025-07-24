Суд зобов’язав Свято-Богоявленський монастир УПЦ (МП) повернути майно Кременецько-Почаївському заповіднику

Господарський суд Тернопільської області частково задовольнив позовні вимоги Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника і зобов’язав Свято-Богоявленський жіночий монастир Тернопільської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) повернути майно.

"Суд відмовив у задоволенні зустрічного позову Свято-Богоявленського жіночого монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви про визнання недійсним договору, за яким передавалося майно", - йдеться в повідомленні Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Зазначається, що Богоявленський Кременецький жіночий монастир УПЦ (МП) - культова споруда в місті Кременці Тернопільської області, пам’ятка архітектури національного значення.

"До ансамблю монастиря, оточеного мурованою загорожею, належать Богоявленський собор, двоповерховий чернечий корпус із Миколаївською церквою (обидві споруди середини XVIII ст. в стилі пізнього бароко), дзвіниця з невеликою церквою преподобного Іова Почаївського (поч. XX ст.) і господарські будівлі", - йдеться в повідомленні.