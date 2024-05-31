Події

13:12 31.05.2024

Кличко: Олександр Мартиненко стояв біля витоків свободи слова в Україні

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Кличко: Олександр Мартиненко стояв біля витоків свободи слова в Україні

Мер Києва Віталій Кличко висловив свої співчуття у зв'язку зі смертю засновника та голови інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка.

"Сьогодні в Києві попрощалися із засновником і головним редактором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком. Олександр стояв біля витоків свободи слова в Україні. Був супер професіоналом своєї справи, людиною слова і людиною свободи. Світла пам’ять…", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він також висловив щирі співчуття близьким і колегам.

Теги: #мартиненко_співчуваємо #мартиненко_співчуття #кличко

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