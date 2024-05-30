Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11:00 на Байковому кладовищі, з Михайлівської площі буде організовано виїзд автобусами

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Церемонія прощання із засновником і генеральним директором інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться 31 травня на Байковому кладовищі в Києві об 11:00. Місце проведення церемонії - крематорій Байкового кладовища.

Для тих, кому незручно добиратися на місце прощання самостійно, організовано трансфер автобусами з Михайлівської площі. Час виїзду автобусів – 10:30.

Уточнюємо, що безпосередньо в Михайлівському соборі церемонії прощання не буде.

Як повідомлялося, Олександр Мартиненко помер у вівторок, 28 травня, на 64-му році життя.