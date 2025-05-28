Власний календар інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" має свою червону дату – 20 листопада: в цей день у 1992 році вийшов перший випуск новин агентства й саме в цей день ми святкуємо як День народження.

На жаль, з 2024 року в нашому календарі з’явилася й чорна дата – 28 травня помер засновник та глава агентства Олександр Мартиненко, без якого важко було уявити собі "Інтерфакс-Україна" всі ці 32 роки.

Сьогодні на календарі вже 28 травня 2025 року. Цей перший рік без Олександра Мартиненка довів нам та, сподіваємося, нашим передплатникам й читачам, що історія агентства "Інтерфакс-Україна" продовжуватиметься й надалі. Завдяки закладеному Мартиненком міцному фундаменту незалежності, встановленим ним високим стандартам, переданим ним знанням та сформованому ним колективу.

І повірте, Олександре Владленовичу, що весь цей рік ми робили все, щоб ви й надалі пишалися агентством "Інтерфакс-Україна"!

Колектив агентства

Життя Олександра Мартиненка було тісно пов’язано зі становленням медіаринку незалежної України. Він формував професійні стандарти, зберігаючи принципи об'єктивності та чесності, не боявся складних тем, не ухилявся від відповідальності й завжди прагнув до об'єктивності.

Мартиненко пройшов шлях, який залишить його ім’я в історії української журналістики як приклад професіоналізму, принциповості та відданості своїй справі. Він був не просто медійником, а людиною, яка розуміла силу слова та його вплив на суспільство.

Народившись у Харкові у 1960 році, Мартиненко розпочав кар'єру в економіці, але швидко знайшов своє покликання в журналістиці. За свою кар'єру, окрім створення та роботи в агентстві "Інтерфакс-Україна", він обіймав впливові державні посади, зокрема працював заступником голови Адміністрації президента України, був прессекретарем глави держави та членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Держава високо оцінила внесок Мартиненка: у 2020 році його було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, у 2022-му - орденом "За заслуги" III ступеня, а вже посмертно, у 2024 році, - орденом "За заслуги" II ступеня, який отримав його син Андрій, відтепер - власник агентства "Інтерфакс-Україна".