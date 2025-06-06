Два роки тому російські війська підірвали Каховську ГЕС

Сьогодні минає два роки з дня російського теракту на греблі Каховської ГЕС, який призвів до численних людських жертв, серйозних екологічних наслідків та став ударом по енергосистемі країни.

"Росіяни зруйнували надважливий енергетичний вузол та інфраструктуру, яка понад 60 років була опорою півдня України", - написав міністр енергетики Герман Галущенко в Facebook у п'ятницю.

За його словами, Україна втратила понад 343 МВт гідроелектричної потужності, які були маневровим ресурсом, що дозволяв оперативно реагувати на виклики, підтримувати баланс в енергосистемі та забезпечувати надійне електропостачання мільйонам українців.

"Знищення станції завдало масштабної шкоди: роботу всіх ГЕС Дніпровського каскаду було обмежено. Під загрозою опинилася стабільність роботи Запорізької АЕС — це вже не лише питання України, це виклик безпеці всього світу. росія безвідповідально поставила людство на межу ядерної катастрофи", - зазначив міністр.

Своєю чергою, як наголосили в ПрАТ "Укргідроенерго" у п'ятницю, підрив Каховської ГЕС став однією з наймасштабніших техногенних катастроф в історії.

"Відбудова Каховського гідровузла — це не лише технічне завдання, а національний пріоритет, який визначає майбутнє екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки півдня України", - зазначили в компанії.