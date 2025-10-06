Інтерфакс-Україна
Події
15:22 06.10.2025

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Окружний суд Варшави в понеділок продовжив на 40 днів термін утримання під вартою громадянину України Володимиру Ж., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік", повідомляє польське видання Polsat.

Телеканал нагадує, що цю людину недалеко від Варшави затримали співробітники польських спецслужб на підставі європейського ордера на арешт, виданого судом Німеччини.

Спочатку прокуратура клопотала про продовження терміну його утримання під вартою на сім діб, воно було задоволено 1 жовтня. Цього разу було подано клопотання про продовження цього терміну на 100 діб, адвокат наполягав на 40.

Крім того, протягом 100 днів суд після розгляду документів також ухвалить рішення про можливу екстрадицію підозрюваного до Німеччини.

Сам підозрюваний, 49-річний громадянин України, стверджує, що не має жодного стосунку до підриву, і в момент підриву він перебував в Україні.

Підрив трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", призначених для транспортування природного газу з Росії до Німеччини, стався 26 вересня 2022 року на глибині близько 80 метрів на дні Балтійського моря.

Теги: #суд #підрив #північний_потік

