Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

Фото: https://t.me/gunpKyiv/12106

Поліцейські Києві затримали 40-річного мешканця м. Тернопіль, якого підозрюють у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Солом’янському районі.

Як повідомлялось, 30 жовтня ввечері у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі "Укрпошти" під час огляду посилки стався вибух. Внаслідок події постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

За інформацією столичної поліції, під час огляду місця події слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції виявили рештки снаряду. Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця м. Тернопіль. Правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

"Поліцейські Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримали 40-річного чоловіка за місцем мешкання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку в його квартирі було вилучено ще десяток боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення.

Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.