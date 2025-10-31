Інтерфакс-Україна
Події
09:58 31.10.2025

Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

1 хв читати
Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція
Фото: https://t.me/gunpKyiv/12106

Поліцейські Києві затримали 40-річного мешканця м. Тернопіль, якого підозрюють у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Солом’янському районі.

Як повідомлялось, 30 жовтня ввечері у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі "Укрпошти" під час огляду посилки стався вибух. Внаслідок події постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

За інформацією столичної поліції, під час огляду місця події слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції виявили рештки снаряду. Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця м. Тернопіль. Правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

"Поліцейські Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримали 40-річного чоловіка за місцем мешкання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку в його квартирі було вилучено ще десяток боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення.

Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Теги: #київ #укрпошта #підрив #поліція #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:26 30.10.2025
Пацієнти обурені діями держпідприємства та двох торгових компаній щодо завищення цін на ліки

Пацієнти обурені діями держпідприємства та двох торгових компаній щодо завищення цін на ліки

20:09 30.10.2025
Державна митна служба: Вибух стався на митному посту "Укрпошти" на Київській митниці, відправлення йшло на експорт з України

Державна митна служба: Вибух стався на митному посту "Укрпошти" на Київській митниці, відправлення йшло на експорт з України

19:26 30.10.2025
Ще одну посилку із небезпечним вмістом було виявлено під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти", де стався вибух

Ще одну посилку із небезпечним вмістом було виявлено під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти", де стався вибух

15:32 30.10.2025
Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер – КМДА

Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер – КМДА

13:19 30.10.2025
В межах міжнародної спецоперації викрито понад 650 бойовиків ПВК "Вагнер" і "Редут", триває понад 70 обшуків

В межах міжнародної спецоперації викрито понад 650 бойовиків ПВК "Вагнер" і "Редут", триває понад 70 обшуків

12:31 30.10.2025
Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

08:37 29.10.2025
У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

18:19 28.10.2025
В Миколаєві жінка залишила малолітніх дітей на пів доби самих, вони загинули через пар від гарячої води

В Миколаєві жінка залишила малолітніх дітей на пів доби самих, вони загинули через пар від гарячої води

16:43 28.10.2025
В Одесі виявили понад тисячу згортків з імовірно наркотичними речовинами – патрульна поліція

В Одесі виявили понад тисячу згортків з імовірно наркотичними речовинами – патрульна поліція

16:03 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

ОСТАННЄ

Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

Повідомлено про підозру російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі - прокуратура

МЗС рекомендує громадянам України в Танзанії зберігати підвищену пильність у зв'язку із загостренням безпекової ситуації

Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

Кабмін урегулював процедуру обліку додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами

Качка обговорив із делегацією ЮНІДО посилення співпраці у сфері зеленої промислової відбудови України

"Мадяр" Бровді: 702 заявки отримано за 12 годин з моменту оголошення набору до лав СБС

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК

Ворог атакував Херсонщину, сім людей постраждали та одна загинула

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА