18:58 21.10.2025

У РФ підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург - джерела

У РФ відбувся підрив залізничних колій на одному з перегонів залізничного сполучення Псков-Санкт-Петербург, яке використовується для військової логістики ворога.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській воєнній розвідці, внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу.

Реагуючи на надзвичайну подію, на місце відразу вирушили спеціальні служби РФ. Мобільний інтернет в районі інциденту не працював.

Джерела в ГУР повідомляють, що внаслідок вибуху логістика та рух залізничними шляхами противника зупинено, що негативним чином вплине на постачання окупаційноі армії РФ.

