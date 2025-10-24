Внаслідок підриву вибухового пристрою на пероні в Овручі загинуло 4 людини, ще 12 отримали поранення – Нацполіція

Фото: Нацполіція

(розширена)

На пероні в місті Овруч Коростенського району Житомирщини під час перевірки документів 23-річний чоловік підірвав вибуховий пристрій: загинув він і ще троє жінок, включно з прикордонницею, ще 12 людей отримали поранення.

"Вибух стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району. За попередньою інформацією, четверо людей загинули, ще 12 отримали поранення", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в п’ятницю.

Попередньо встановлено, що працівники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) проводили перевірку документів у пасажирів потяга.

"У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років — жительки Коростенщини. Серед загиблих — прикордонниця", - зазначається в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, станом на 13:40 відомо про 12 поранених. Вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області, відділу поліції №1 Коростенського райуправління, а також поліцейські вибухотехніки, криміналісти та інші екстрені служби.

Поліцейські проводять першочергові заходи. Попередня правова кваліфікація події – п. п. 1, 5 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

За повідомленням прикордонників, підривник раніше затримувався за спробу незаконного перетину кордону країни.

"Попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Як інформує сайт ДПСУ, пункт пропуску на залізничній станції "Овруч" знаходиться в 40 км від кордону України з Білоруссю.