Інтерфакс-Україна
Події
13:55 24.10.2025

Внаслідок підриву вибухового пристрою на пероні в Овручі загинуло 4 людини, ще 12 отримали поранення – Нацполіція

2 хв читати
Внаслідок підриву вибухового пристрою на пероні в Овручі загинуло 4 людини, ще 12 отримали поранення – Нацполіція
Фото: Нацполіція

(розширена)

На пероні в місті Овруч Коростенського району Житомирщини під час перевірки документів 23-річний чоловік підірвав вибуховий пристрій: загинув він і ще троє жінок, включно з прикордонницею, ще 12 людей отримали поранення.

"Вибух стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району. За попередньою інформацією, четверо людей загинули, ще 12 отримали поранення", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в п’ятницю.

Попередньо встановлено, що працівники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) проводили перевірку документів у пасажирів потяга.

"У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років — жительки Коростенщини. Серед загиблих — прикордонниця", - зазначається в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, станом на 13:40 відомо про 12 поранених. Вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області, відділу поліції №1 Коростенського райуправління, а також поліцейські вибухотехніки, криміналісти та інші екстрені служби.

Поліцейські проводять першочергові заходи. Попередня правова кваліфікація події – п. п. 1, 5 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

За повідомленням прикордонників, підривник раніше затримувався за спробу незаконного перетину кордону країни.

"Попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Як інформує сайт ДПСУ, пункт пропуску на залізничній станції "Овруч" знаходиться в 40 км від кордону України з Білоруссю.

Теги: #вибуховий_пристрій #овруч #підрив #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:29 22.10.2025
Внаслідок ворожої нічної атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждало - Зеленський

Внаслідок ворожої нічної атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждало - Зеленський

09:20 22.10.2025
Кількість загиблих у Броварському районі Київщини зросла до чотирьох

Кількість загиблих у Броварському районі Київщини зросла до чотирьох

08:57 22.10.2025
Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

18:58 21.10.2025
У РФ підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург - джерела

У РФ підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург - джерела

15:26 16.10.2025
Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

20:58 13.10.2025
Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

08:35 11.10.2025
У лікарні помер тяжкопоранений працівник АТ "Чернігівобленерго", жертв удару росіян вже дві

У лікарні помер тяжкопоранений працівник АТ "Чернігівобленерго", жертв удару росіян вже дві

15:22 06.10.2025
Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

19:47 05.10.2025
Двоє загиблих та одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА у Харківській області - прокуратура

Двоє загиблих та одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА у Харківській області - прокуратура

10:30 05.10.2025
До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

Свириденко про опалювальний сезон: рішення про старт приймається місцевими органами, цієї норми і дотримуємося

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

ОСТАННЄ

Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

Зеленський прибув до резиденції Стармера

До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Перед судом постане медіа-соратник Медведчука Кирило Молчанов - СБУ

УКФ планує запустити мережу регіональних представників

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ

В Україні в суботу дощитиме, в неділю - переважно без опадів

Зеленський прибув до Лондона - ЗМІ

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА