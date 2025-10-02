Питання про видачу Німеччині українця, підозрюваного в підриві газопроводу "Північний потік-2", вирішить суд – міністр-координатор спецслужб Польщі

Рішення про видачу Німеччині громадянина України, який нібито призвів до підриву газопроводу "Північний потік-2" понад два роки тому, належатиме суду, заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк.

"Це рішення суду, а також питання оцінки ситуації стороною обвинувачення. Я вважаю, що тут немає абсолютно ніяких підстав для якихось поспішних дій. Справа надзвичайно серйозна, і я вважаю, що наша прокуратура і наш суд повинні розслідувати її ретельно, без будь-якого політичного тиску, без будь-якого поспіху", - оцінив він, повідомляє Onet.

Він додав, що польський суд, вирішуючи таку справу, повинен мати "абсолютну впевненість".

"Ми, на щастя, правова держава. Німці мають право звертатися до нас, вони мали право видати європейський ордер на арешт, але саме польський суд прийме рішення, оцінивши ситуацію, і я вірю в мудрість суддів, в їх ретельну оцінку ситуації і в те, що вони не будуть діяти під тиском ЗМІ або політичного тиску", - зазначив він.

Голова президентської канцелярії з питань міжнародної політики Марцін Пшидач, коментуючи справу, заявив, що в цьому випадку Польща має зобов'язання за європейським ордером на арешт, але, за його словами, польська держава не є повністю безправною в цьому рішенні.

"Можливо, дійсно слід вивчити, чи передача цього пана німецьким службам, по-перше, відповідає всім процедурам, по-друге, інтересам польської держави та інтересам всієї євроатлантичної спільноти, а по-третє, слід також подивитися на політичні наслідки такого рішення", - оцінив він.

Він зазначив, що на місці прокуратури він би дуже ретельно дослідив, чи були підстави для передачі цієї людини німецьким службам.

"Якщо це дійсно так, що ця людина проявила далекосяжну мужність і далекосяжну рішучість зробити Європу безпечнішою, то, безсумнівно, слід також взяти до уваги цілі його діяльності на свою користь", - вважає Пшидач.

На його думку, передача підозрюваного може вплинути на відносини між польським та українським урядами.

"Я можу собі уявити, що київський уряд буде вимагати свого громадянина. І питання, звичайно, в тому, як поведе себе польський уряд. Тому що це не повинно перерости в суто державні відносини. З іншого боку, можливо, Київ візьме до уваги той факт, що держава, якою керує Дональд Туск, не завжди проводить політику, яка відповідає регіональним інтересам, і занадто часто прислухається до голосів, які лунають з Берліна", - сказав Пшидач.

Питання про можливу передачу чоловіка Німеччині вирішуватиме суд, який спочатку повинен розглянути документацію. На це він має 100 днів.

Як повідомлялося, в Польщі на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом, був затриманий громадянин України, інструктор з дайвінгу.

"Володимир З. потрапив до рук поліцейських у Прушкові. Зараз він перебуває в окружній прокуратурі у Варшаві. Незабаром має розпочатися процедура екстрадиції", - йдеться в повідомленні без уточнення прізвища українця.

Раніше, 16 вересня, Апеляційний суд міста Болонья (Італія) схвалив рішення щодо екстрадиції до Німеччини колишнього українського капітана Сергія Кузнєцова, якого звинувачують у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", його адвокат одразу ж заявив про апеляцію. На суді він заявив, що у день, коли стався інцидент з підривом газопроводів, він перебував в Україні.

Двотрубна магістраль Nord Stream 1, що проходить через Балтійське море від РФ до Німеччини, загальною пропускною здатністю понад 55 млрд куб. м газу на рік, була введена в експлуатацію в 2011-2012 рр. Паралельний до неї Nord Stream 2 мав транспортувати подібну кількість сировини, однак, незважаючи на завершення будівництва трубопроводу, його експлуатація не розпочалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія розпочала вторгнення в Україну. У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" і однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о.Борнхольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція у лютому 2024 року закрила розслідування.