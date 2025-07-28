"Азов" у треті роковини теракту в Оленівці: Пам'ятаємо. Помстимося

У 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України з нагоди третіх роковин теракту в Оленівці наголосили, що кожен винуватець цього теракту має бути покараний.

"В ніч з 28 на 29 липня 2022 року росія вбила 53 полонених захисника "Азовсталі". Беззбройні азовці, які завершили оборону Маріуполя і вийшли з зони бойових дій під гарантії безпеки, стали жертвами одного з найтяжчих злочинів проти полонених за всю сучасну історію. Їх позбавили життя віроломно, підступно, уві сні", - йдеться в повідомленні у Telegram-каналі.

В "Азові зазначили, що спогади про ту ніч досі лишаються з азовцями, які пережили "барак 200".

"Історії, почуті від очевидців – це все, що є у сімей загиблих про миті, коли пролунали вибухи і життя їхніх близьких обірвалося. Кожен винуватець цього теракту повинен бути покараний. "Азов" зробить все можливе для того, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Пам'ятаємо. Помстимося", - підкреслили у бригаді.

23 липня Верховна Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам’яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.

В ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили терористичний акт — обстріл Волноваської виправної колонії поблизу смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримували українських військовополонених — захисників "Азовсталі" в Маріуполі. Внаслідок теракту щонайменше 53 українські захисники загинули, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше у понеділок міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордери на арешт усіх винних у навмисному вбивстві українських військовополонених в Оленівці — від виконавців до тих, хто в російському командуванні замовив і приховав цей злочин.