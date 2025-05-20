Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" запустило українськомовну версію інформаційного випуску "Економічний моніторинг"

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» повідомляє про запуск українськомовної версії щомісячного аналітичного випуску «Економічний моніторинг», який охоплює ключові макроекономічні показники України та світової економіки, динаміку зовнішньої торгівлі, інфляцію, тенденції у сфері зайнятості, фіскальної політики, держборгу, енергетики, транспорту та сільського господарства.

Нове україномовне видання створено з метою розширення доступу українських підприємств, аналітичних центрів, урядових структур і ЗМІ до перевіреної економічної інформації, підготовленої на основі офіційних джерел — Державної служби статистики, Національного банку України, Міністерства економіки, а також міжнародних фінансових інституцій, зокрема Світового банку та МВФ.

«В умовах турбулентної економічної ситуації країна потребує якісної, структурованої аналітики, поданої державною мовою. Випуск “Економічного моніторингу” українською є важливим кроком на зустріч професійній аудиторії в Україні. Ми прагнемо, щоб цей продукт став надійним інструментом для бізнесу, урядовців і журналістів у прийнятті рішень», — вважає Максим Уракін, директор з розвитку агентства «Інтерфакс-Україна».

Перший випуск вже доступний для передплатників агентства. Він містить:

аналіз ВВП України та глобальних економік;

показники інфляції, безробіття, зовнішньої торгівлі;

статистику щодо міграційних процесів, структури ринку праці та державного боргу;

графіки й аналітичні висновки щодо поточних тенденцій і прогнозів.

Публікація оновлюватиметься щомісяця відповідно до наявних офіційних даних, навіть в умовах часткової зупинки деяких статистичних публікацій через дію воєнного стану.

Замовити електронний примірник випуску «Економічний моніторинг» можна, зв'язавшись з нами за контактами:

Максим Уракін

Email: [email protected]

Тел.: +38-067-232-00- 42.