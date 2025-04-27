Інтерфакс-Україна
Події
01:51 27.04.2025

Зеленський: Чорнобильську катастрофу називають аварією, а війну – конфліктом, хоча загроза – глобальна

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Президент України Володимир Зеленський опублікував в суботу в Телеграм відозву з приводу 39 роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Зеленський, зокрема, звернув увагу на традицію применшувати значення цієї події політиками і ЗМІ.

"Щороку 26 квітня ми вшановуємо хоробрість та самовідданість тисяч людей, які захистили Україну й усі інші країни від наслідків Чорнобильської катастрофи. Її називають словом "аварія", але сенс значно більший. Вибух на четвертому реакторі Чорнобильської станції забруднив радіоактивними елементами країни за тисячі кілометрів від епіцентру", - зазначив Зеленський.

Президент провів аналогію з тим як штучно занижується сьогодні статус російської агресії проти України.

"Це так само, як про війну Росії проти України: іноді кажуть слово "конфлікт", хоча загроза глобальна. І тільки завдяки українському народові, самопожертві та стійкості багатьох наших людей вдалося стримати повномасштабний удар російської армії, завдати їй значних втрат і захистити українську незалежність, а отже, й право на незалежність і самостійне життя інших націй", - наголосив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14005

Теги: #роковини #заява #зеленський #чорнобиль

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