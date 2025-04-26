Сьогодні роковини Чорнобильської катастрофи

Фото: https://t.me/dsns_telegram/41863

Сьогодні минуло 39 років з дня Чорнобильської катастрофи.

"26 квітня 1986 року назавжди залишило слід у серці кожного українця. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто першими кинувся у вогонь і радіацію. Тих, хто рятував світ", - зазначив голова ДСНС України Андрій Даник.

"Та навіть через десятиліття небезпека не зникла. Російські війська повністю ігнорують трагічний досвід минулих літ та намагаються атакувати зону відчуження та захопити об’єкти ЧАЕС. Уже два роки в заручниках Запорізька АЕС і світ живе в очікуванні найгіршого", - йдеться у дописі у телеграм-каналі ДСНС.