Арка "Укриття" на ЧАЕС нарешті повністю закрита після удару російського шахеда у лютому

Завершення тимчасового ремонту зовнішньої частини арки Нового безпечного конфайнменту (НБК) "Укриття" над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС після влучання російського шахеда у лютому цього року було заплановано на 3 жовтня, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Команду МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику повідомили, що сьогодні очікується завершення тимчасового ремонту зовнішньої частини арки НБК після лютневого нападу, а це означає, що вона буде повністю закрита ззовні", – йдеться у заяві Гроссі в ніч на суботу.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського безпілотника вранці 14 лютого по НБК "Укриття" і пожежі, що виникла, було пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. На початку травня гендиректор МАГАТЕ зазначав, що у зовнішній обшивці арки НБК в результаті аварійних робіт після атаки безпілотника в лютому цього року утворилося приблизно 330 отворів, кожен розміром в середньому 30-50 см.

Гросі у своїй заяві у цю п’ятницю також нагадав, що цього тижня через удар Росії по розподільчій підстанції 330 кВ "Славутич", розташованій приблизно за 40 км, була відключена лінія електропередач, яка забезпечувала електропостачання НБК.

"Зовнішнє електропостачання НБК було відновлено лише приблизно через 16 годин. Протягом цього часу об'єкт, який був серйозно пошкоджений дроном у лютому, не мав доступу до резервного електропостачання дизель-генераторами протягом приблизно трьох годин у середу ввечері, що призвело до часткового знеструмлення НБК", – зазначив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, команду агентства поінформували, що радіаційний моніторинг та вентиляція НБК продовжували працювати протягом усього відключення через взаємозв'язок із системами реакторних блоків №3 та №4, які залишалися підключеними до основної електромережі. Команду також поінформували, що рівень радіації залишався нормальним протягом усієї події, що було підтверджено власними вимірюваннями МАГАТЕ.

Усі інші ядерні об'єкти на Чорнобильському майданчику продовжували безперебійно отримувати електроенергію з інших ліній електропередач. Однак станція повідомила про коливання електроенергії з інших об'єктів на майданчику під час події та продовжує оцінювати ситуацію.

"Лінія електропередач 330 кВ "Славутич" залишається відключеною, а місто з однойменною назвою, де проживає більшість персоналу станції, не має електроенергії, натомість покладаючись на дизельні генератори", – констатує Гроссі.

Як повідомлялося, 1 липня 2025 року було підписано п'яту грантову угоду між Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і державним спеціалізованим підприємством (ДСП) "Чорнобильська АЕС" для реалізації проєкту, який передбачає аналіз завданих пошкоджень і розробку плану заходів для тимчасового ремонту зовнішньої обшивки та герметизуючої мембрани нового безпечного конфайнменту.

Очікується, що повне відновлення НБК навіть при наявності відповідного фінансування займе декілька років, але під час цього процесу значну увагу буде приділено не лише технічним аспектам, а й забезпеченню максимальної безпеки для навколишнього середовища, а також для людей, які працюють на території ЧАЕС та в зоні відчуження.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-318-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine