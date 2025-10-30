Інтерфакс-Україна
Події
09:02 30.10.2025

ДІЯРУ звільнила від регулюючого контролю партію сталі 20 тонн на Чорнобильській АЕС

2 хв читати
ДІЯРУ звільнила від регулюючого контролю партію сталі 20 тонн на Чорнобильській АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) видала державному спеціалізованому підприємству (ДСП) "Чорнобильська АЕС" рішення про повне звільнення від регулюючого контролю партії вуглецевої сталі загальною масою майже 20 тонн, що утворилася під час демонтажу обладнання ЧАЕС.

"Це перша партія, яка повертається в господарський обіг українських підприємств", - повідомило ДСП на сторінці в Facebook у четвер.

За інформацією підприємства, звільнені матеріали спочатку було фрагментовано, проведено дезактивацію та обов’язковий гама-спектрометричний контроль на установці звільнення від регулюючого контролю. Рівень залишкового забруднення, який дозволяє повернути метал в обіг, підтверджено 20 протоколами вимірювань та 10 паспортами партій.

Установка звільнення від регулюючого контролю, яка без пошкоджень пережила окупацію 2022 року і в вересні 2025 року перейшла до етапу промислової експлуатації, стала важливим елементом інфраструктури зняття ЧАЕС з експлуатації. Установку створено за фінансової підтримки ЄК, її потужність складає 10 тонн на добу.

"Початок роботи зі звільнення від регулюючого контролю має значення не лише для підприємства, але і для України в цілому", - зазначили в ЧАЕС.

На підприємстві пояснили, що з екологічної точки зору, це скорочення обсягів радіоактивних відходів, з економічної – можливість залучити додаткові кошти на зняття з експлуатації і знизити навантаження на державний бюджет. І, головне, з технологічної позиції – це підтвердження ефективності української системи радіаційного контролю.

"На черзі – подальше масштабування процесу для трьох енергоблоків ЧАЕС, що виводяться з експлуатації", - наголосили в ЧАЕС.

Теги: #чаес #діяру

