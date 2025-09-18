Україна та ЄБРР уклали чергову грантову угоду для реалізації проєктів на ЧАЕС

Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали четверту грантову угоду для реалізації проєктів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з релізом Міненерго в четвер, ця угода укладена під час візиту в Чорнобильську зону відчуження представників ЄБРР на чолі з управляючим директором банку в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером.

Зазначається, що під час робочої наради у Зоні відчуження її учасники обговорили подальшу співпрацю щодо підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки, зокрема відновлення Арки Нового безпечного конфайнмента після атаки російського дрона, а також перспективи модернізації об’єктів Зони.

Міненерго наголосило, що візит представників ЄБРР, багаторічного надійного партнера України, вкотре підтвердив стратегічну важливість співпраці для безпечного управління Чорнобильською зоною відчуження та реалізації проєктів, спрямованих на довгострокову екологічну та ядерну безпеку України і всієї Європи.

Як повідомлялося, наприкінці червня міжнародні партнери анонсували EUR42,5 млн для відновлення Арки НБК. Йшлося про додаткові донорські внески Великої Британії, Європейської комісії та Франції, які оголосили в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні, де відбулося засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Внаслідок удару російського безпілотника вранці 14 лютого цього року по НБК “Укриття” над енергоблоком №4 ЧАЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Надзвичайну ситуацію на ЧАЕС повністю вдалося ліквідувати лише 7 березня.

Створений ЄБРР у 2020 році як правонаступник Рахунку ядерної безпеки (NSA) та Чорнобильського фонду “Укриття” (CSF), Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля підтримує взаємодію з донорами щодо комплексного вирішення питань ЧАЕС.