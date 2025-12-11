Колегія ДІЯРУ визнала можливою експлуатацію СВЯП-1 з відпрацьованим паливом ЧАЕС до кінця 2034р.

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації СВЯП-1 (сховища відпрацьованого ядерного палива) державного спеціалізованого підприємства (ДСП) "Чорнобильська АЕС" до завершення чергової періодичної переоцінки безпеки – до 31 грудня 2034 року.

Про це повідомило Держатомрегулювання за результатами засідання колегії у четвер, на якому було схвалено результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з аналізу безпеки СВЯП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС".

"Фахівцями Держатомрегулювання із залученням ДНТЦ ЯРБ здійснено державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки матеріалів, результати якої свідчать, що Звіт враховує національні нормативні вимоги та рекомендації Держатомрегулювання щодо виконання періодичної переоцінки безпеки СВЯП-1", - зазначили в інспекції.

За інформацією ДСП "Чорнобильська АЕС", СВЯП-1 було прийнято в експлуатацію у 1986 році. Цей об’єкт не розрахований на довготривале збереження відпрацьованого палива (ВЯП) - понад 100 років - і термін його експлуатації обмежений до 2028 року. Експлуатація довше цього терміну потребує проведення значних об’ємів реконструкції та посилення будівельних конструкцій. До того ж мокрий спосіб зберігання не є раціональним для довготривалого зберігання ВЯП. Тому усі відпрацьовані тепловидільні збірки (ВТВС) будуть переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу СВЯП-2.

СВЯП-2 призначене для зберігання ВТВС протягом 100 років.

ДНТЦ ЯРБ – державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки".