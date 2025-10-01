Відновлено електропостачання на обʼєктах ЧАЕС – Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/

На обʼєктах Чорнобильської атомної електростанції станом на 23:00 вже повністю відновили електропостачання, повідомила пресслужба Міненерго.

"Електропостачання на всіх обʼєктах Чорнобильської атомної станції, які були знеструмлені через ворожий обстріл інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів. Загроз для населення немає.

"Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу! Ваша праця – це безпека для всієї України та Європи", - наголосила міністр енергетики Світлана Гринчук.