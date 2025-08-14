Інтерфакс-Україна
11:02 14.08.2025

Україна восени планує розпочати нові ремонтні роботи на конфайнменті на Чорнобильській АЕС

Україна восени 2025 року планує розпочати тимчасові ремонтні роботи на Новому безпечному конфайнменті (НБК) на Чорнобильській АЕС, повідомило МАГАТЕ з посиланням на генерального директора агентства Рафаеля Маріано Гроссі на своєму сайті 13 серпня.

"Група МАГАТЕ була поінформована про те, що український державний регулюючий орган – Держатомрегулювання - вивчає документацію, пов'язану з ремонтом", - зазначили в агентстві.

Як повідомляється на його сайті, МАГАТЕ підтримає зусилля України з ремонту НБК в рамках меморандуму про взаєморозуміння, підписаного в ході Конференції з відновлення України (URC2025), що відбулася в Римі на початку липня 2025 року.

Як повідомлялося з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі 30 квітня, українські інженери та будівельники продовжували на той час тимчасовий ремонт НБК над об'єктом "Укриття" над зруйнованим реактором енергоблоку №4 Чорнобильської АЕС, пошкодженого внаслідок атаки безпілотника у лютому цього року.

1 липня 2025 року було підписано п'яту грантову угоду між Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і державним спеціалізованим підприємством (ДСП) "Чорнобильська АЕС" для реалізації проєкту, який передбачає аналіз завданих пошкоджень і розробку плану заходів для тимчасового ремонту зовнішньої обшивки та герметизуючої мембрани нового безпечного конфайнменту.

Очікується, що повне відновлення НБК навіть при наявності відповідного фінансування займе декілька років, але під час цього процесу значну увагу буде приділено не лише технічним аспектам, а й забезпеченню максимальної безпеки для навколишнього середовища, а також для людей, які працюють на території ЧАЕС та в зоні відчуження.

Теги: #чаес #конфайнмент #ремонт

