Франція внесла на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР EUR10 млн для відновлення конфайнмента над "Укриттям" на ЧАЕС

Представники уряду Франції під час засідання Асамблеї донорів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (The International Chornobyl Cooperation Account - ICCA) оголосили про внесок на рахунок Чорнобильського фонду Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) у розмірі EUR10 млн.

"Зазначені кошти дозволять надалі фінансувати роботи з ремонту захисного укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, який зазнав пошкоджень через російську атаку дронів", - повідомило у Міністерство фінансів України у середу.

Угоду про внесок підписали спеціальний уповноважений президента Франції з питань економічної допомоги та відбудови України П’єр Ельброн та віцепрезидент ЄБРР з питань політики та партнерств Марк Боуман під час 34-ї щорічної зустрічі та бізнес-форуму ЄБРР у Лондоні.

"Вдячна уряду Франції за рішення надати фінансування на відновлення захисного саркофагу на Чорнобильській АЕС. Ваш внесок є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки не лише в Україні, а й у всьому світі. Це не лише підтримка технічних рішень, а й внесок у глобальну стабільність", - зазначила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Водночас вона наголосила, що стратегічна мета партнерів та України щодо Чорнобильської АЕС має полягати не в тому, щоб реагувати на чергові надзвичайні ситуації, викликані воєнною агресією РФ, а у забезпеченні сталої і довготривалої безпеки об’єкта.

Вона підкреслила, що останні атаки на ЧАЕС, зокрема удар по саркофагу, свідчать про те, що міжнародна ядерна безпека не може більше базуватися лише на інженерних рішеннях - потрібен новий рівень захисту.

"Ми повинні перейти від політики реагування до політики попередження і сталості. Це означає довгострокові інвестиції у модернізацію інфраструктури безпеки ЧАЕС, постійну фізичну охорону, протиповітряний захист об’єкта, а також належне міжнародне фінансування моніторингу, обслуговування і швидкого реагування", - доповнила вона.

За її словами, наразі необхідно створити системний підхід, який би діяв незалежно від того, скільки триватиме війна.

Створений ЄБРР у 2020 році як правонаступник Рахунку ядерної безпеки (NSA) та Чорнобильського фонду "Укриття" (CSF), Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля підтримує взаємодію з донорами щодо комплексного вирішення питань ЧАЕС. Його метою є, зокрема, підтримка України в подоланні складних викликів з демонтажу нестабільних конструкцій укриття над четвертим енергоблоком Ч АЕС, здійснення ремонтних робіт задля безпечної експлуатації нового захисного укриття та поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним паливом.

З початком широкомасштабного російського вторгнення сфера дії фонду розширилася, щоб охопити також заходи, спрямовані на відновлення ядерної безпеки та захисту ЧАЕС.

Наразі ЄБРР працює з ЧАЕС, українськими експертами та французькою Bouygues, залученою до початкового будівництва нового захисного укриття, щоб оцінити повну міру пошкоджень укриття та розробити варіанти для довгострокового відновлення. Для підтримки цих заходів, планується виділити EUR5 млн з наявних ресурсів фонду.

"Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком (…), очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищить наразі доступні ресурси. Загальні витрати на повне відновлення нового безпечного конфайнменту можуть перевищити EUR100 млн", – зазначили у Мінфіні.

Наразі на рахунку фонду знаходиться понад EUR19 млн. Загалом за час роботи Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля було залучено понад EUR26 млн.

Як повідомлялося з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі 30 квітня, українські інженери та будівельники продовжують тимчасовий ремонт нового безпечного конфайнмента (НБК) над об'єктом "Укриття" над зруйнованим реактором енергоблоку №4 Чорнобильської АЕС, який було пошкоджено внаслідок атаки безпілотників на початку цього року.