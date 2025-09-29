Інтерфакс-Україна
Події
19:05 29.09.2025

РФ створює перешкоди для підключення ЗАЕС до мережі й наражає на небезпеку Україну та Європу – глава ДІЯРУ

Відсутність зовнішнього електропостачання ЗАЕС з української енергосистеми, яка вже рекордні шість  діб залишається без зв’язку з нею, несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки, заявив голова Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

"Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередачі та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній – всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм", – йдеться в повідомленні ДІЯРУ у Facebook у понеділок з посиланням на Корікова.

Він зазначив, що наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС, і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки. Передусім йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, яке перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки, пояснив глава ядерного регулятора.

"Якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн", – наголосив Коріков.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає окуповану електростанцію до лінії електропередачі 750 кВт після відключення 23 вересня попри відсутність технічних перешкод для цього на підконтрольній Україні території, заявила НАЕК "Енергоатом".

За її даними, лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді вона отримує е/е від дизельгенераторів, які, зі свого боку, призначені лише для аварійного живлення і не спроможні тривалий час забезпечувати потреби станції.

Окупована РФ Запорізька АЕС 6 ГВт залишається на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п’ять місяців, із 7 травня, після того як була пошкоджена остання резервна лінія 330 кВ. У травні гендиректор МАГАТЕ заявляв, що незрозуміло, коли її буде відновлено, хоча раніше зовнішнє електропостачаня відновлювали протягом дня.

Востаннє ЗАЕС зіткнулася з повною втратою зовнішнього електропостачання 4 липня 2025 року – тоді станція майже чотири години покладалася на дизельні генератори.

Міжнародне агентство з атомної енергії зазначало, що станція забезпечена пальним для дизельгенераторів на 20 днів роботи.

 

Теги: #діяру #ризики #заес

