21:05 01.10.2025

ЧАЕС у блекауті через ворожий обстріл енергооб'єкту в Славутичі

Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, повідомляється в Телеграм-каналі Міністерства енергетики України в середу ввечері.

"Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Міненерго повідомили про російську атаку дроном енергетичної інфраструктури в Київській області, внаслідок чого без електропостачання лишилися мешканці Київської та Чернігівської областей. На місці пошкоджень працюють ремонтні бригади, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару по місту Славутич Київської області, внаслідок чого воно було знеструмлене. "Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків пожежі. Ми намагаємося перейти на інші джерела, час уточнюється. Резерв водоканалу, вода буде по годинам… Буде живлення на системи зв'язку", - повідомив мер міста Юрій Фомічев.

Славутич є ексклавом Київської області, оточений з усіх боків територією Чернігівської області.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що у частині громад Чернігівщини також відсутнє електропостачання. Пізніше Чернігівобленерго повідомило, що ситуація в системі енергопостачання області є критичною, з 20:00 1 жовтня вводиться графік погодинного відключення електропостачання.

Теги: #чаес #конфайнмент #енергетика

