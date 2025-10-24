Інтерфакс-Україна
11:33 24.10.2025

Третя штурмова взяла в полон росіян із допомогою наземного дрона - це технологічна революція на полі бою - The Washington Post

Фото: (с) Надано 3ОШБР

Третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) застосувала наземного безпілотного робота із зарядом вибухівки, що змусив російських солдатів здатися — випадок, який ознаменовує новий етап трансформації війни, йдеться у матеріалі The Washington Post.
У червні на Харківському напрямку українські військові з Третьої штурмової бригади провели операцію, під час якої керований дистанційно робот із 62 кілограмами вибухівки взяв в полон двох росіян, які до цього тримали позицію біля двох тижнів. Побачивши наземний дрон росіяни вийшли з окопу з картонним плакатом "МИ ХОЧЕМО ЗДАТИСЯ".
Як зазначає The Washington Post, це був перший задокументований випадок, коли українська армія здобула позицію та взяла полонених за допомогою наземного дрона. Командир підрозділу 3ОШБр із позивним Микола підкреслив, що головним результатом операції стало те, що "жоден український піхотинець не загинув".
У матеріалі повідомляється, що такі дрони коштують близько $1500, значно дешевші за артилерію, і стають ключовим інструментом стратегії, що впроваджується командиром Третього корпусу Андрієм Білецьким — збереження життя бійців та заміни людини там, де ризик найвищий.
Україна перетворилася на полігон майбутніх воєн, де безпілотні технології вже змінюють правила гри — спершу у небі, а тепер і на землі.

Теги: #3ошбр #війна #нбк

