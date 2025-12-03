Інтерфакс-Україна випустив ювілейний 1000-й дайджест новин німецькою мовою

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" випустило ювілейний 1000-й номер німецькомовного дайджесту новин "Business Woche". Цей продукт дозволяє користувачам з Німеччини та інших німецькомовних країн отримувати своєчасну і об'єктивну інформацію про останні події в Україні, а також аналітичні дані та статистику за ключовими секторами економіки країни.

"Business Woche" став важливим інформаційним мостом між Україною та німецькомовним світом. Дайджест включає новини політики, економіки, сільського господарства, енергетики, а також інформацію про будівництво, нерухомість, ритейл і телекомунікації. В ньому також висвітлюються питання, пов'язані з розвитком транспортної інфраструктури, металургії, машинобудування та фармацевтики, що є важливими для міжнародної аудиторії.

Продукт надає читачам актуальну інформацію про економічну ситуацію в Україні, включаючи аналіз макроекономічних показників, таких як ВВП, інфляція та рівень безробіття, що робить його важливим інструментом для моніторингу і аналізу ситуації в Україні.

Інтерфакс-Україна активно розвиває лінійку своїх інформаційних продуктів на різних мовах. Агентство планує в майбутньому розширювати мовну різноманітність, щоб ще швидше та зручніше доставляти новини з України до міжнародної аудиторії.

"Інтерфакс-Україна" має амбітні плани з подальшого розвитку інформаційної діяльності, спрямованої на підтримку глобального інформаційного обміну. За словами Максима Уракіна, заступника генерального директора агентства та редактора "Business Woche", така ініціатива відображає не лише зростаючий інтерес до подій в Україні на міжнародній арені, а й прагнення бути на передовій в інформаційному просторі.

"Ми маємо на меті надати нашим читачам і підписникам можливість отримувати інформацію швидко, точно і на зручних для них мовах, що сприятиме кращому розумінню та аналізу українських реалій на міжнародній арені", — підкреслив МаксимУракін.

Інтерфакс-Україна — незалежне українське інформаційне агентство, що спеціалізується на наданні оперативної інформації про події в країні та світі. Компанія постачає свої інформаційні продукти до багатьох країн, сприяючи формуванню об'єктивної картини подій для міжнародної аудиторії. Працює на українському ринку політичної та економічної інформації з 1992 року і має репутацію найбільш авторитетного і компетентного постачальника оперативної інформації.

Редакція (головний офіс) агентства знаходиться в Києві. "Інтерфакс-Україна" не входить до складу іноземних медіа-холдингів. Засновником "Інтерфакс-Україна" був Олександр Мартиненко.