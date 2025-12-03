Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:54 03.12.2025

Інтерфакс-Україна випустив ювілейний 1000-й дайджест новин німецькою мовою

2 хв читати
Інтерфакс-Україна випустив ювілейний 1000-й дайджест новин німецькою мовою

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" випустило ювілейний 1000-й номер німецькомовного дайджесту новин "Business Woche". Цей продукт дозволяє користувачам з Німеччини та інших німецькомовних країн отримувати своєчасну і об'єктивну інформацію про останні події в Україні, а також аналітичні дані та статистику за ключовими секторами економіки країни.

"Business Woche" став важливим інформаційним мостом між Україною та німецькомовним світом. Дайджест включає новини політики, економіки, сільського господарства, енергетики, а також інформацію про будівництво, нерухомість, ритейл і телекомунікації. В ньому також висвітлюються питання, пов'язані з розвитком транспортної інфраструктури, металургії, машинобудування та фармацевтики, що є важливими для міжнародної аудиторії.

Продукт надає читачам актуальну інформацію про економічну ситуацію в Україні, включаючи аналіз макроекономічних показників, таких як ВВП, інфляція та рівень безробіття, що робить його важливим інструментом для моніторингу і аналізу ситуації в Україні.

Інтерфакс-Україна активно розвиває лінійку своїх інформаційних продуктів на різних мовах. Агентство планує в майбутньому розширювати мовну різноманітність, щоб ще швидше та зручніше доставляти новини з України до міжнародної аудиторії.

"Інтерфакс-Україна" має амбітні плани з подальшого розвитку інформаційної діяльності, спрямованої на підтримку глобального інформаційного обміну. За словами Максима Уракіна, заступника генерального директора агентства та редактора "Business Woche", така ініціатива відображає не лише зростаючий інтерес до подій в Україні на міжнародній арені, а й прагнення бути на передовій в інформаційному просторі.

"Ми маємо на меті надати нашим читачам і підписникам можливість отримувати інформацію швидко, точно і на зручних для них мовах, що сприятиме кращому розумінню та аналізу українських реалій на міжнародній арені", — підкреслив МаксимУракін.

Інтерфакс-Україна — незалежне українське інформаційне агентство, що спеціалізується на наданні оперативної інформації про події в країні та світі. Компанія постачає свої інформаційні продукти до багатьох країн, сприяючи формуванню об'єктивної картини подій для міжнародної аудиторії. Працює на українському ринку політичної та економічної інформації з 1992 року і має репутацію найбільш авторитетного і компетентного постачальника оперативної інформації.

Редакція (головний офіс) агентства знаходиться в Києві. "Інтерфакс-Україна" не входить до складу іноземних медіа-холдингів. Засновником "Інтерфакс-Україна" був Олександр Мартиненко.

Теги: #businesswoche #інтерфакс_україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 28.05.2025
Рік без Олександра Мартиненка

Рік без Олександра Мартиненка

18:45 20.05.2025
Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" запустило українськомовну версію інформаційного випуску "Економічний моніторинг"

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" запустило українськомовну версію інформаційного випуску "Економічний моніторинг"

20:15 28.04.2025
Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

17:56 28.04.2025
До уваги передплатників агентства "Інтерфакс-Україна"

До уваги передплатників агентства "Інтерфакс-Україна"

16:57 19.11.2024
Український бізнес під час війни виконує більше функцій, ніж зазвичай – пресконференція

Український бізнес під час війни виконує більше функцій, ніж зазвичай – пресконференція

16:33 20.06.2024
Агентство "Інтерфакс-Україна" відновило роботу стрічок новин

Агентство "Інтерфакс-Україна" відновило роботу стрічок новин

19:41 28.05.2024
Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

18:19 28.05.2024
Олександр Мартиненко все життя присвятив українській журналістиці та сфері медіа - Верховна Рада

Олександр Мартиненко все життя присвятив українській журналістиці та сфері медіа - Верховна Рада

17:48 28.05.2024
Єрмак: Олександр Мартиненко - це історія професії, а також людина, яка назавжди буде в історії країни

Єрмак: Олександр Мартиненко - це історія професії, а також людина, яка назавжди буде в історії країни

17:44 28.05.2024
Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю засновника й голови агентства "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка

Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю засновника й голови агентства "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

ESG Matters: як бізнесу зростати - Форум ГД ООН в Україні

Аграрний бізнес України: стратегія виживання та розвитку у нових реаліях

Курс “Балансуючий ринок та виробники”: як уникнути ризиків та працювати стабільно?

Україна та Саудівська Аравія відновили Спільну раду ділового співробітництва після 10-річної паузи. Делегацію очолила МХП

SALES FORUM’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Бізнесу спростили доступ до банківських гарантій

KLR Bus розширює міжнародні звʼязки та планує відкриття рейсу до Португалії

Порошенко відправив на фронт ще шість прально-душових комплексів

Оголошено переможців КонтраFACTS Media Awards 2025

Авіакомпанія "Українські вертольоти" організувала свято до Дня Миколая та екскурсію для дітей-сиріт наших Захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА