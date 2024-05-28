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17:48 28.05.2024

Єрмак: Олександр Мартиненко - це історія професії, а також людина, яка назавжди буде в історії країни

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Єрмак: Олександр Мартиненко - це історія професії, а також людина, яка назавжди буде в історії країни

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловився про роль і місце голови та засновника інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка в становленні української журналістики та держави, а також про своє особисте ставлення до нього.

"Засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна", журналіст, візіонер, який перетворював інформацію на мистецтво. Він мав досвід роботи у владі, і був справжньою четвертою владою в Україні. Я любив говорити з Олександром Владленовичем про геополітику, комунікації, смисли, які закладають у слова різні автори та державні діячі світу", - написав Єрмак у телеграм-каналі 28 травня, у день, коли стало відомо про смерть Мартиненка.

Єрмак зазначив, що Мартиненка поважали в медійній спільноті. "Він завжди зберігав об‘єктивність, відстоював власну позицію, інтелігентно та аргументовано. Ми неодноразово сперечалися. І хоч я до кінця відстоюю власну думку, маю визнати, що часто погоджувався з ним".

"Олександр Мартиненко - це історія професії, а також людина, яка назавжди буде в історії країни. Його відданість професії, людяність і непохитна віра в силу слова залишать глибокий слід у нашій пам'яті", - наголосив Єрмак.

"Дякую за все, Олександре Владленовичу. За твої слова, за твої поради", - такими словами керівник Офісу президента України завершив свій допис, присвячений пам'яті Олександра Владленовича Мартиненка.

 

Теги: #єрмак #мартиненко #інтерфакс_україна

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