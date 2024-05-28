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18:19 28.05.2024

Олександр Мартиненко все життя присвятив українській журналістиці та сфері медіа - Верховна Рада

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Олександр Мартиненко все життя присвятив українській журналістиці та сфері медіа - Верховна Рада

Керівництво Верховної Ради та її Апарату висловило співчуття у зв'язку з передчасною смертю засновника й голови інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка.

"Олександр Мартиненко все життя присвятив українській журналістиці та сфері медіа. (...) Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та колегам", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

У Верховній Раді нагадали, що Олександр Мартиненко працював кореспондентом, редактором відділу газети "Орієнтир Діп", головним редактором агентства "Харків-новини", президентом агентства "Інтерфакс-Україна", заступником глави та консультантом Адміністрації президента України, прессекретарем президента України.

З 2003 року був генеральним директором і кінцевим бенефіціаром Інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

У 2001-2003 роках Олександр Мартиненко був секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України та членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Заслужений журналіст України, кавалер ордена "За заслуги" III ступеня та ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Як повідомлялося, Олександр Мартиненко помер у Києві у вівторок, 28 травня. Йому було 63 роки.

 

Теги: #мартиненко #інтерфакс_україна #рада

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