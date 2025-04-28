Інтерфакс-Україна
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20:15 28.04.2025

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

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Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

Підтверджена причина збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" – проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах.

Агентство пропонує всім передплатникам користуватися оновленою версією стрічок news.interfax.kyiv.ua/news та сайту interfax.com.ua/ .

Агентство "Інтерфакс-Україна" приносить вибачення передплатникам та читачам та докладає максимальних зусиль до якнайскорішого відновленні повноцінної роботи.

Про відновлення інших ресурсів агентство повідомить додатково.

Теги: #інтерфакс_україна #збій

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