Интерфакс-Украина

Подразделения ВСУ в ходе контратаки заняли стратегически важный пост

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Оттуда, из Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести - Порошенко 08:25

Суд не разрешил Генпрокуратуре проводить заочное досудебное расследование в деле бывшего секретаря СНБО Клюева 17:15

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В Славянкске по маршруту факельного шествия подорвали взрывпакет, пострадавших нет 19:33

Четверо бойцов ВСУ погибли, пятеро ранены в зоне АТО к 18.00 воскресенья 19:08

В "ДНР" сообщают о смерти своего комбата "Грека" под Авдеевкой 18:18

Глава МИД Франции осудил иммигрантский указ Трампа 17:50

СОБЫТИЯ

Финансирование военных госпиталей в этом году значительно увеличено

Поэта А.Олеся перезахоронили в Киеве на Лукьяновском кладбище

Боевики штурмуют позиции ВСУ в авдеевской "промке", обе стороны несут потери

Донецкие полицейские проходят тактико-специальные занятия и учения "в поле"

Морозы до -28°С ожидаются в ближайшие дни на востоке Украины

Мужчина ранил из обреза женщину при попытке выстрелить в односельчанина на одесском рынке

Замоблпрокурора Кировоградщины задержан за попытку подкупа военного прокурора

Боевики обстреляли из артиллерии жилой сектор Авдеевки, двое жителей ранены

ПОЛИТИКА

Украина разочарована нежеланием РФ расширить мандат наблюдателей ОБСЕ на весь участок неподконтрольной Киеву украинско-российской границы

Трамп: говорить о снятии санкций с России пока рано

Порошенко выступает за увеличение экспорта оружия украинского производства

Рада на ближайшей пленарной неделе рассмотрит вопросы, которые не успела рассмотреть на предыдущей сессии

Юлия Тимошенко уже нашла себе союзников и это вызов для Украины

Канадский премьер пригласил в страну беженцев, которым отказано во въезде в США

Вопрос о санкциях в разговоре Трампа и Путина не поднимался

Правящая коалиция Германии выдвинет Меркель единым кандидатом в канцлеры

ЭКОНОМИКА

"Укрзализныця" обвиняет главу Минифраструктуры в искажении информации о ее закупках топлива

Данилюк ожидает решения суда Лондона по иску РФ к Украине о долге по евробондам на $3 млрд уже в апреле

Ощадбанк стал эквайером продажи билетов "Укрзализныци" через Интернет

Авдеевский коксохим работает на одном вводе ЛЭП вследствие обстрелов

АМПУ пересмотрит систему отношений портовых операторов в морских портах

ООО "Международный аэропорт "Одесса" отвергает обвинения в недоливе топлива

Аэропорт "Киев" прекратил работу магазина duty free Pavo

Менеджер "Кернела" продал 19,7 тыс. акций компании почти на $370 тыс.

СПОРТ

Украинка Юлия Джима взяла "серебро" в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

Украинка Костюк стала чемпионкой юниорского Australian Open

Футбольный клуб "Сумы" будут финансировать инвесторы из Китая

Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017

Доходы футбольных клубов Бундеслиги достигли рекорда в 2016 году

Болт лишен "золота" эстафеты Олимпиады-2008 из-за допинга одного из своих коллег по команде

МОК лишил легкоатлетку РФ Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008

Харьков примет чемпионат Европы по боксу 2017 года

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

WebProduction: фирменная CRM-система отмечена отраслевой премией

Газ, поставляемый жителям Харьковской области, соответствует госстандартам

Комплекты мебели для офиса от магазина Ламелио

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SpaceX удачно запустила и посадила ракету Falcon 9

ИНТЕРВЬЮ

Владимир Кистион: Нужно ликвидировать монополию "Нафтогаза"

Зубко: Мы запустим Фонд энергоэффективности с 1 апреля

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Интерфакс-Украина
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