Интерфакс-Украина

НБУ повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017г до 2,8%

"Газпром" вновь не обеспечивает контрактное давление на входе в ГТС Украины 13:02

Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров 11:55

Украино-польские отношения зависят от отмены запрета на въезд мэру Перемышля 09:37

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Томенко намерен через ВАСУ обязать руководство Рады обнародовать список членов коалиции 14:34

"Наш край" требует от власти прозрачности в переговорах с МВФ 14:33

Деньги за операцию не считаются взяткой врачу – юрист 14:31

НБУ повысил прогноз инфляции на 2017г до 9,1% 14:26

Цены на нефть слабо растут в четверг, Brent подорожала до $55,4 за баррель 14:21

Великобритания в 2016г. стала лидером стран G7 по темпам роста ВВП, несмотря на Brexit 14:20

Авиарынок критикует предложенный Госавиаслужбой проект регулирования рынка хендлинга и предлагает альтернативу 14:19

В Украине в пятницу морозы ослабнут, в большинстве областей выпадет снег 14:01

Обвинительные акты в отношении четырех судей-предателей Украины направлены в суд на Луганщине 13:55

Глава НБУ отрицает ущерб от "дочек" банков РФ в Украине и отмечает падение их доли на рынке 13:54

СОБЫТИЯ

Прокуратура возбудила дело по факту блокирования железной дороги в Луганской области

Трое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

В Днепре неизвестные расстреляли предпринимателя и ранили двух его охранников

Россия планирует ежемесячно отправлять гумконвои на Донбасс

Власти Крыма намерены передать Ялтинскую киностудию в федеральную собственность

В убийствах Нигояна, Жизневского и Сеныка подозреваются правоохранители

Полиция Бразилии пытается арестовать бывшего миллиардера Батисту по обвинениям в коррупции

Оценку действиям участников блокады ж/д путей в Луганской области должны дать СБУ и Генпрокуратура

ПОЛИТИКА

Трамп заявил, что создаст в Сирии "зоны безопасности"

НАПК обнаружило нарушения порядка финансирования еще у 12 партий

Украина победит политико-дипломатическим путем – Порошенко

Черныш выступает за возобновление ж\д сообщения между городами по обе стороны линии разграничения на Донбассе

США не согласовывали с РФ создание "зон безопасности" в Сирии, о которых говорил Трамп

Потенциальный посол США при ЕС не верит в выживание евро

Для Эстонии интеграция Украины в ЕС является приоритетом - делегация Эстонии в ПАСЕ

Стать адвокатом евробезопасности и мира в Украине перед Трампом призвала Мэй нардеп Залищук

ЭКОНОМИКА

Украина увеличила отбор газа из хранилищ на 42% в связи с похолоданием

Менеджер "Кернела" продал 100 тыс. акций компании на $1,87 млн

Dow Jones впервые превысил 20 тыс. пунктов

"Аграрный фонд" поставит в Анголу 10 тыс. тонн муки

Рада может выделить день для рассмотрения ряда законов по энергоэффективности

ПриватБанк в полном объеме восстановил счета американской корпорации Cargill

ЕИБ может предоставить Львову EUR35 млн для решения проблемы Грибовичской свалки

Минрегион планирует отменить паевое участие для застройщиков – Зубко

СПОРТ

Футбольный клуб "Сумы" будут финансировать инвесторы из Китая

Харьков примет чемпионат Европы по боксу 2017 года

Япония выделит более $74 тыс. на оборудование для украинских гимнастов

Болт лишен "золота" эстафеты Олимпиады-2008 из-за допинга одного из своих коллег по команде

МОК лишил легкоатлетку РФ Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008

Украина поборется за проведение чемпионата Европы по боксу с Россией и Турцией

Дисквалификация украинца Аникеева Международной федерацией шашек является элементом гибридной войны РФ против Украины – Жданов

"Карпаты" объявили о переходе своего нападающего Бланко-Лещука в "Шахтер"

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

В 2016 году специалисты "Николаевгаза" устранили почти 15 тыс. утечек газа

Природный газ, который поставляется в дома криворожан, соответствует государственным стандартам

Контакт-центр "Киевоблгаза" отработал около 900 тысяч обращений потребителей

ВИДЕО

SpaceX удачно запустила и посадила ракету Falcon 9

ИНТЕРВЬЮ

Зубко: Мы запустим Фонд энергоэффективности с 1 апреля

Карлос Паскуаль: Гарантия возврата вложенного капитала дает облэнерго веские аргументы в переговорах с заимодателями

Экс-министр обороны США Гейтс: Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины

Генеральный директор Comfy И.Хижняк: О восстановлении рынка мы пока только мечтаем

Гендиректор Yanair: Украинские авиакомпании вряд ли выдержат конкуренцию при подписании САП с ЕС

АНОНСЫ

11:00 27.01 2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Чем нам запомнился 2016 в сфере обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц"

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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

13:59 26.01 2017

Авиарынок критикует предложенный Госавиаслужбой проект регулирования рынка хендлинга и предлагает альтернативу

13:57 26.01 2017

Авиарынок критикует предложенный Госавиаслужбой проект регулирования рынка хендлинга и предлагает альтернативу

18:30 24.01 2017

Оценить влияние процедуры упрощенной регистрации можно будет со временем

16:04 24.01 2017

Фармпроизводители обеспокоены возможностью отсутствия препаратов по программе реимбурсации

14:37 24.01 2017

Объемы розничных продаж на украинском фармрынке выйдут на уровень 2013г в течение 3-х лет - АПЛУ

Интерфакс-Украина
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