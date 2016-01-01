Интерфакс-Украина

Горячая линия открыта в связи с терактом в Стамбуле – МИД Украины

Порошенко: Мы выстояли в условиях торговой и транзитной российской блокады, нам удалось восстановить рост 18:27

Президент и председатель правления одного из банков подозреваются в растрате минимум 80 млн грн 14:58

2016 год доказал, что ВСУ выполняют свои задачи, а противник не сможет реализовать свои планы и в 2017 г. 11:34

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Гройсман уверен, что самые тяжелые для Украины времена уже позади, 2017г. будет годом развития 11:33

Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно – Нацполиция 10:20

Число жертв нападения на ночной клуб в Турции возросло до 39 человек, почти 70 ранены 09:47

Украинское консульство проверяет информацию о гражданстве пострадавших в результате теракта в Стамбуле 08:50

Пусть 2017 год станет годом мира - генсек ООН Антониу Гутерриш 08:09

Боевики за прошедшие сутки 44 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 07:02

В результате теракта в Стамбуле пострадали 40 человек, 35 погибли 06:49

Дизайн сцены для Евровидения в Киеве будет разрабатывать Флориан Видер 05:04

В Европе, НАТО и Бельгии соболезнуют в связи с терактом в Стамбуле 04:12

В Стамбуле в результате вооруженного нападения на ночной клуб погибло 35 человек, ранено - несколько десятков, сообщают местные СМИ 03:22

СОБЫТИЯ

Боевики совершили 20 обстрелов украинских военных в преддверие нового года

Сенатор Маккейн верит, что в 2017 году украинские земли удастся освободить от захватчиков

В 2016 году в зоне АТО погибли 211 военнослужащих ВСУ

В Стамбуле совершено вооруженное нападение на ночной клуб – СМИ

Лукашенко в новогоднем поздравлении пообещал соседним странам, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз

Порошенко в Новый год пожелал украинцам мира, победы и благополучия

Около половины направлявшихся в Киев украинцев наконец смогли вылететь из аэропорта в Шарджи

Бывшие однопартийцы Саакашвили посадили коноплю в офисе своей партии в Тбилиси

ПОЛИТИКА

И.Геращенко не считает реалистичными идеи Пинчука и Киссинджера относительно судьбы Крыма и Донбасса

Порошенко убежден, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину

Маккейн на следующей неделе организует слушания в Сенате США по российской киберугрозе - СМИ

В Чехии откроется центр по борьбе с российской пропагандой

Трамп считает отличным ходом решение РФ воздержаться от ответных мер на новые американские санкции

Порошенко вручил орден Свободы сенатору Маккейну и орден Ярослава Мудрого – Грэму

Пинчук свой статьей в WSJ "хотел понравиться" администрации Трампа, считают в "Батькивщине"

Полторак утвердил указания по антикоррупционной политике в Минобороны на 2017 год

ЭКОНОМИКА

"Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн

Ярославский заявил о заинтересованности в аренде ОПЗ

Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн

Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн

НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для экспортеров услуг

Британский индекс FTSE 100 завершил год на историческом максимуме

НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для резидентов-экспортеров услуг

Предложения Пинчука являются "завуалированной российской идеей для Украины"

СПОРТ

Легкоатлетом года в Украине вновь стал призер Олимпиады Бондаренко, тренером – его отец

Аргентинец Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Украинские гроссмейстеры Анна Музычук и Василий Иванчук – чемпионы мира по быстрым шахматам

"Заря" согласилась отпустить принадлежащего "Шахтеру" Караваева в турецкий "Фенербахче"

МОК анонсировал новые санкции против РФ

Комиссия рекомендует Кабмину назначить госсекретарем Минспорта руководителя ВГА Коминтерново Немчинова

Финал ЛЧ-2018 в Киеве будет максимально эффективным с финансовой точки зрения – президент ФФУ

Французский мореплаватель установил мировой рекорд в кругосветке под парусом

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

"Ровногаз" наградил победителей конкурса детских творческих работ

Газовые сети Житомира герметичны – добавить в них сторонние продукты невозможно

РА "Стандарт-Рейтинг": ПАО КБ "Приватбанк" присвоен кредитный рейтинг

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Пусть 2017 год станет годом мира - генсек ООН Антониу Гутерриш

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Гендиректор Yanair: Украинские авиакомпании вряд ли выдержат конкуренцию при подписании САП с ЕС

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Управляющий директор GlobalLogic в Украине И.Беда: В этом году рост экспорта услуг IT-аутсорсинга будет на уровне 15-20%

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15:29 23.12 2016

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Украинцы считают наибольшими достижениями года победу Джамалы на "Евровидении" и выступление паралимпийцев, неудачами – ситуацию с ценами, тарифами, курсом и борьбой с коррупцией

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14:57 23.12 2016

Наливайченко просит НАБУ и ФБР США расследовать факты коррупции в Раде по заявлениям Онищенко

Интерфакс-Украина
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