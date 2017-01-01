"Харьковгоргаз" сообщает: из-за отсутствия подтвержденного объема газа у тепловиков, жители Харькова могут остаться без отопления
Долги за газ жителей Ивано-Франковщины выросли вдвое
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Украина представлена уникальными коньяками
SpaceX удачно запустила и посадила ракету Falcon 9
Экс-министр обороны США Гейтс: Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины
Генеральный директор Comfy И.Хижняк: О восстановлении рынка мы пока только мечтаем
Гендиректор Yanair: Украинские авиакомпании вряд ли выдержат конкуренцию при подписании САП с ЕС
Черныш: Контакты между людьми по обе стороны линии разграничения на Донбассе – способ сохранить связь с Родиной
Элмар Брок: худшее, что может случиться с Кремлем, - демократическая и экономически успешная Украина
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Политические лидеры украинского Донбасса"
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Задержание Гии Церцвадзе и вопросы легализации иностранных добровольцев в Украине"
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Презентация инвестиционного потенциала города Николаев"
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "700 дней мониторинга реформ в Украине: рейтинг министерств"
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Трамп будет использовать инструмент санкций против РФ в бизнес интересах США, прогнозируют украинские эксперты
Экс-бойцы "Миротворца" создают движение за очищение Нацполиции
Украинские медучреждения отказываются от закупленных Crown Agents препаратов по детской онкологии
Стоимость хирургического лечения ССЗ составляет от 35 тыс. грн
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