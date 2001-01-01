Укртатнафта выставит более 5 тыс. тонн бензина на УЭБ
В 2016 году на Черниговщине потребление газа выросло на 7%
eSPORTconf Ukraine 2017 – первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине
Протесты возле главного офиса Сбербанка РФ
Госсекретарь Кабмина Владимир Бондаренко: "Необходимо убедить общество в важности достойных зарплат для госслужащих"
Владимир Кистион: Нужно ликвидировать монополию "Нафтогаза"
Геннадий Зубко: Мы запустим Фонд энергоэффективности с 1 апреля
Карлос Паскуаль: Гарантия возврата вложенного капитала дает облэнерго веские аргументы в переговорах с заимодателями
Экс-министр обороны США Гейтс: Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" председателя правления ПриватБанка А.Шлапака
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Циничное оправдание Винницким городским судом убийцы двух юношей"
К сведению: о брифинге в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" совместный брифинг Проекта USAID "Муниципальная энергетическая реформа в Украине" и депутатов Верховной Рады Украины
Фонд мадридского "Реала" проведет курсы для детей в Киеве в апреле
Тука ратует за изменение системы верификации переселенцев
Новый раунд переговоров Украины с Турцией по подписанию соглашения о ЗСТ состоится весной - МЭРТ
Минэкономразвития лидирует в рейтинге министерств-реформаторов в Украине – мониторинг
Николаев подготовил 16 бизнес-проектов для привлечения инвесторов
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