Интерфакс-Украина

СБУ в Киеве предупредила покушение на жизнь нардепа, задержаны два человека, к покушению причастны спецслужбы РФ

В киевских маршрутках увеличилась стоимость проезда 13:49

Сенаторы утвердили Джеймса Мэттиса в должности главы Пентагона 01:40

Трамп вступил в должность, подписал первые указы, заявил, что США перестанут диктовать другим странам мира, как жить 21:22

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СБУ предотвратила покушение на нардепа Геращенко – СМИ 00:17

В Армении в энергоснабжении атомной электростанции произошли перебои из-за аварии 23:50

Хуг на месте оценит жизнь гражданских в Крутой Балке и Новгородском – ОБСЕ 22:14

В результате ДТП в Мариуполе погиб боец ВСУ, другой в тяжелом состоянии госпитализирован – пресс-центр АТО 21:23

Житель Луганской области, ехавший в РФ, спрятал в топливном баке около 10кг "травки" - Госпогранслужба 21:11

В Грузии на главной транзитной автомагистрали введены ограничения на проезд трейлеров 19:48

Боевики за день 21 раз обстреляли силы АТО 18:16

Акция против российской агрессии в Украине прошла в центре Киева, Надежде Савченко слово не дали 17:23

СОБЫТИЯ

Один украинский военный погиб в зоне АТО за сутки

Рубан заявил, что встречу Савченко с Захарченко и Плотницким организовал он

В Днепровском районе Киева застрелили адвоката

На фабрике мебели в Одессе возник пожар

Начальник Генштаба ВСУ поддерживает усиление технического потенциала СММ ОБСЕ на Донбассе, верит в установление мира в 2017 году

В СБУ нет информации об угрозе жизни другим народным депутатам

Экспертиза подтвердила, что обнаруженные в "Жулянах" комплектующие относятся к ПТРК "Фагот"

Российские военные, зная о визите Хуга, специально установили дополнительные посты и ложные знаки о минировании

ПОЛИТИКА

Порошенко и Трамп могут встретиться в конце февраля

Джон Келли утвержден Сенатом на посту министра внутренней безопасности США

Церемония инаугурации 45-го президента США проходит Вашингтоне

Хомутынник в Вашингтоне обсудил с американскими политиками перспективу отношений между Украиной и США и помощь в установлении мира на Донбассе

Лёвочкин: Ради мира в Украине нужно устанавливать как можно больше контактов с администрацией Трампа

Песков: позиция прежней администрации США по Украине была неконструктивной

Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией и пожелал успехов для "благородных целей"

Киев призывает международных партнеров к влиянию на РФ для прекращения преследования журналиста Семены

ЭКОНОМИКА

Балчун заявляет о саботаже и блокировке его действий со стороны Мининфраструктуры

ПриватБанк опровергает наличие обязательств перед держателями евробондов и возможность ареста его корсчетов

Вспышки АЧС зарегистрированы в Тернопольской и Полтавской областях

Имя представителя Украины на "Евровидении-2017" определится в финале национального отбора 25 февраля

В КГГА надеются на скорейшее урегулирование ситуации с наплывом плательщиков за коммуналку в отделениях "Ощадбанка"

"ArcelorMittal Кривой Рог" постепенно замещает природный газ биотопливом на печах по выпуску извести

Все решения по "Укрзализныце" будут приниматься правительством коллективно, а МЭРТ будет только готовить их проекты

"Укроборонпром" планирует расширение сотрудничества с Великобританией в программе импортозамещения

СПОРТ

Япония выделит более $74 тыс. на оборудование для украинских гимнастов

Украина поборется за проведение чемпионата Европы по боксу с Россией и Турцией

Дисквалификация украинца Аникеева Международной федерацией шашек является элементом гибридной войны РФ против Украины – Жданов

"Карпаты" объявили о переходе своего нападающего Бланко-Лещука в "Шахтер"

Срна решил остаться в "Шахтере"

Европейские футбольные клубы повысили прибыль на 1,5 млрд евро за последние 2 года

Киевский ФК "Динамо" отозвал иск к НБУ

"Динамо" (Киев) через суд требует от НБУ отменить решение о списании средств в ПриватБанке

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

"Харьковгоргаз" сообщает: из-за отсутствия подтвержденного объема газа у тепловиков, жители Харькова могут остаться без отопления

Долги за газ жителей Ивано-Франковщины выросли вдвое

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Украина представлена уникальными коньяками

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SpaceX удачно запустила и посадила ракету Falcon 9

ИНТЕРВЬЮ

Экс-министр обороны США Гейтс: Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины

Генеральный директор Comfy И.Хижняк: О восстановлении рынка мы пока только мечтаем

Гендиректор Yanair: Украинские авиакомпании вряд ли выдержат конкуренцию при подписании САП с ЕС

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12:30 23.01 2017

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11:00 26.01 2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Презентация инвестиционного потенциала города Николаев"

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Интерфакс-Украина
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