Big trade-marketing show: беспрецедентное событие в сфере маркетинга Украины
Должны ли часы стоить миллионы - зачем мы покупаем дорогую "точность"
Страховая компания VUSO — лидер туристического страхования 2016 года
SpaceX удачно запустила и посадила ракету Falcon 9
Гендиректор Yanair: Украинские авиакомпании вряд ли выдержат конкуренцию при подписании САП с ЕС
Черныш: Контакты между людьми по обе стороны линии разграничения на Донбассе – способ сохранить связь с Родиной
Элмар Брок: худшее, что может случиться с Кремлем, - демократическая и экономически успешная Украина
Управляющий директор GlobalLogic в Украине И.Беда: В этом году рост экспорта услуг IT-аутсорсинга будет на уровне 15-20%
Л.Сабадош: Украина не может терять время для дальнейшего продвижения своих интересов в сотрудничестве с США в космической сфере
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Катастрофа в отечественной медицине. Кто виноват?"
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Добровольцы опубликуют доказательства причастности руководства Национальной полиции Украины к заказным преступлениям и коррупции"
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Agenda-2017: Трамп, мир, Украина"
BIG Trade-Marketing Show: Исследования. Решения. Инновации
Ряд правозащитных организаций создали коалицию "Против пыток" и намерены посетить все исправительные учреждения Украины
Экологи надеются, что законопроект об охране первобытных лесов Карпат будет рассмотрен в Раде в январе
Украинские экологи ожидают расширения объекта ЮНЕСКО "Буковые пралесы Карпат" в нынешнем году
Правозащитники призывают отменить правовые акты, нарушающие права переселенцев из Крыма
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