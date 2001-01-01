Интерфакс-Украина

ТКГ призывает к немедленному полному прекращению огня и отводу тяжелого вооружения на Донбассе до 5 февраля

Транспортный самолет ВМС ВСУ обстрелян в районе Одесского газового месторождения из захваченных РФ буровых вышек 17:05

Боевики открыли огонь по энергетикам и пиротехникам ГСЧС у Авдеевки 15:41

Турчинов в Авдеевке: оснований для эвакуации жителей нет 13:55

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Украина вошла в февраль с запасами в ПХГ 9,885 млрд куб. м газа 22:07

Порошенко наградил орденами 48 военнослужащих, 10 из них посмертно 20:23

Задержанный в Авдеевке корректировщик боевиков оказался крымчанином, его везут в Киев для избрания меры пресечения 20:05

Порошенко присвоил звание Героя Украины замкомандира батальона 72-й ОМБр Кизило (посмертно) 19:51

Ни один из беспилотников СММ ОБСЕ не подвергался атакам в последнее время, заявляют в спецмиссии 19:48

Польша намерена подать в Гаагский суд иск против России, связанный с авиакатастрофой под Смоленском 19:10

Слушания по иску Украины в Международном суде ООН пройдут 6-9 марта 2017г. 19:08

Рынок акций Украины на первых торгах февраля сместился в "красну зону" 19:01

Шведская актриса иранского происхождения собирается приехать в США на вручение "Оскара", несмотря на миграционный указ Трампа 19:00

Ремонтные работы ЛЭП в Авдеевке продолжатся 2 февраля в случае соблюдения режима тишины 18:57

СОБЫТИЯ

ТКГ призвала к отводу вооружений к линии, обозначенной меморандумом от 19 сентября 2014 года

Турчинов поручил военным на передовой в Авдеевской промзоне подготовить оперативные планы на случай наступления врага

В Авдеевке в среду погиб один и ранены двое мирных жителей, жилье удается прогревать до 12-15 градусов

Сотрудники Библиотеки украинской литературы назвали циничными и безнравственными претензии автора иска к экс-директору Шариной

Красный крест намерен помочь в доставке ДНК-проб из зоны АТО для идентификации

ТКГ соберется на следующее заседание 15 февраля – Сайдик

Одесса готова принять до 200 детей из Авдеевки

Стороны конфликта на Донбассе договорились обменяться списками пленных, идет их верификация

ПОЛИТИКА

Порошенко и Нетаньяху договорились об активизации сотрудничества в экономике и визите Гройсмана в Израиль

Генсек НАТО призвал к немедленному прекращению огня на Донбассе

Законопроект об Антикоррупционном суде зарегистрирован в Раде

Директор ФСБ распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией

Фракция БПП призывает Раду и правоохранительные органы дать должную оценку высказываниям нардепа Шуфрича об Авдеевке

Ответственность за обстрелы Авдеевки и нарушения Минских соглашений лежит исключительно на РФ

Порошенко пригласил президента Румынии к участию в заседании совместной президентской комиссии в 2017г.

Кабмин одобрил законопроект о ликвидации ведомств, созданных органами власти Крыма

ЭКОНОМИКА

Бывшие связанные лица Родовид Банка препятствуют деятельности временной администрации - ФГВФЛ

Госбюджет-2017 в январе в отсутствие возмещения НДС был перевыполнен на 38,7%

Нарушения на сумму почти в 185 млн грн выявлены в облавтодорах

"Укроборонпром" направляет ремонтные бригады в зону АТО

ФГВФЛ отвергает претензии кредиторов ПриватБанка, обязательства которых были капитализированы

Рынок легковых авто в Украине в январе вырос на 54%

Brent держится выше $56, несмотря на самый сильный рост запасов в США с октября

Jaguar Land Rover отзовет с китайского рынка 6,44 тыс. автомобилей

СПОРТ

Полузащитник "Днепра" Лучкевич перешел в "Стандард", СМИ пишут о EUR1,5 млн

ФК "Шахтер" подписал договор до конца 2017 года со стадионом "Металлист" о проведении всех домашних матчей в Харькове

Украинка Юлия Джима взяла "серебро" в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

Фонд мадридского "Реала" проведет курсы для детей в Киеве в апреле

"Динамо" подписало сербского защитника Пантича

Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017

Украинка Костюк стала чемпионкой юниорского Australian Open

Доходы футбольных клубов Бундеслиги достигли рекорда в 2016 году

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Укртатнафта выставит более 5 тыс. тонн бензина на УЭБ

В 2016 году на Черниговщине потребление газа выросло на 7%

eSPORTconf Ukraine 2017 – первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине

ВИДЕО

Протесты возле главного офиса Сбербанка РФ

ИНТЕРВЬЮ

Госсекретарь Кабмина Владимир Бондаренко: "Необходимо убедить общество в важности достойных зарплат для госслужащих"

Владимир Кистион: Нужно ликвидировать монополию "Нафтогаза"

Геннадий Зубко: Мы запустим Фонд энергоэффективности с 1 апреля

Карлос Паскуаль: Гарантия возврата вложенного капитала дает облэнерго веские аргументы в переговорах с заимодателями

Экс-министр обороны США Гейтс: Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины

АНОНСЫ

11:30 02.02 2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" председателя правления ПриватБанка А.Шлапака

14:00 02.02 2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Циничное оправдание Винницким городским судом убийцы двух юношей"

12:30 03.02 2017

К сведению: о брифинге в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" совместный брифинг Проекта USAID "Муниципальная энергетическая реформа в Украине" и депутатов Верховной Рады Украины

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

18:39 01.02 2017

Фонд мадридского "Реала" проведет курсы для детей в Киеве в апреле

12:12 27.01 2017

Тука ратует за изменение системы верификации переселенцев

18:31 26.01 2017

Новый раунд переговоров Украины с Турцией по подписанию соглашения о ЗСТ состоится весной - МЭРТ

18:28 26.01 2017

Минэкономразвития лидирует в рейтинге министерств-реформаторов в Украине – мониторинг

18:26 26.01 2017

Николаев подготовил 16 бизнес-проектов для привлечения инвесторов

Интерфакс-Украина
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