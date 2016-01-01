На Франковщине открыт второй современный центр обслуживания клиентов
"Ровногаз" наградил победителей конкурса детских творческих работ
Газовые сети Житомира герметичны – добавить в них сторонние продукты невозможно
Пусть 2017 год станет годом мира - генсек ООН Антониу Гутерриш
Гендиректор Yanair: Украинские авиакомпании вряд ли выдержат конкуренцию при подписании САП с ЕС
Черныш: Контакты между людьми по обе стороны линии разграничения на Донбассе – способ сохранить связь с Родиной
Элмар Брок: худшее, что может случиться с Кремлем, - демократическая и экономически успешная Украина
Управляющий директор GlobalLogic в Украине И.Беда: В этом году рост экспорта услуг IT-аутсорсинга будет на уровне 15-20%
Л.Сабадош: Украина не может терять время для дальнейшего продвижения своих интересов в сотрудничестве с США в космической сфере
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Подведение итогов 2016 года: что было сделано для охраны лесов в Украине; план действий на 2017 год"
Правозащитники призывают отменить правовые акты, нарушающие права переселенцев из Крыма
Большинство украинцев недовольны деятельностью власти и оппозиции – опрос
Украинцы считают наибольшими достижениями года победу Джамалы на "Евровидении" и выступление паралимпийцев, неудачами – ситуацию с ценами, тарифами, курсом и борьбой с коррупцией
Лидер движения "Справедливость" Наливайченко представил платформу борьбы с коррупцией в Украине
Наливайченко просит НАБУ и ФБР США расследовать факты коррупции в Раде по заявлениям Онищенко
Вход для клиентов:
СПЕЦТЕМЫ: