Интерфакс-Украина

Скайп-конференция по вопросу освобождения заложников пройдет 18 января

"ЛЭО" через неделю планирует отключить бюджетные учреждения области из-за долгов 16:26

Проект пенсионной реформы предусматривает отмену надбавок, запрет совмещать пенсию и работу и введение возможности "покупки" стажа 15:46

Кабмин рассматривает возможность уменьшения соцнормы потребления газа до 4 куб. м на 1 кв. м в 2019г 15:18

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Wizz Air вместе с аэропортом "Львов" расскажет о своих планах расширения в Украине 18:36

НАБУ задержало шестерых человек, причастных к расхищению 50 млн грн, полученных за урожай 18:17

В Раде работают над упрощением снятия с учета плательщиков ЕСВ 18:00

Очередная встреча Трехсторонней контактной группы состоится 1 февраля в Минске 17:58

Киев настаивает, что без решения блока вопросов по безопасности выборов в ОРДЛО быть не может – пресс-секретарь Кучмы 17:58

Сайдик намерен встретится с Курцем в Киеве 17:56

Суд Англии назначил заседание по запросу "Метинвеста" о созыве собраний кредиторов на 17 января 17:52

Португалия примет на лечение раненых участников АТО 17:47

Альтернативный законопроект о врачебном самоуправлении вынесен на общественное обсуждение 17:45

ВСП обращает внимание Генпрокуратуры и судов на соблюдение конституционных гарантий и неприкосновенности судей 17:44

СОБЫТИЯ

Представителей МККК по прежнему не пускают к украинским заложникам

Боевики продолжают блокировать освобождение заложников

Председатель ОБСЕ Курц 16-17 января посетит Украину с рабочим визитом

Один украинский военный ранен в зоне АТО в понедельник

Португалия предоставит помощь ВСУ на EUR200 тыс.

В Житомирской области объявлен план-перехват после ночной драки со стрельбой в Олевске

Киев настаивает на приоритетности рассмотрения вопроса открытия КПВВ на Донбассе, в том числе ОБСЕ

Кабмин отменил членство министра юстиции в ВСЮ и полномочия назначения члена ВККС

ПОЛИТИКА

Могерини не согласна с Трампом, предрекающим распад ЕС

Порошенко создал делегацию для переговоров в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и избежать ответственности за действия на Донбассе - Порошенко

Ряд нардепов ратуют за принятие законопроекта по упрощению получения украинского гражданства иностранцами – участниками АТО

В "Оппозиционном блоке" предлагают уволить временно исполняющую обязанности министра здравоохранения Супрун

Украина всегда будет ценить помощь Байдена – Яценюк

Украина вновь попадет в список "пиратских стран" если Рада до февраля не примет закон о господдержке кинематографии – Княжицкий

Украина имеет 2-3 месяца, чтобы доказать Западным партнерам действенность борьбы с коррупцией - Наливайченко

ЭКОНОМИКА

Проекта меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ пока нет – Грынив

Суд Англии приступит к рассмотрению иска РФ против Украины по долгу на $3 млрд во вторник в 12:30 кв

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в ноябре-2016 сократилось до $235,5 млн

Цены на нефть стабильны в понедельник

Toyota отзовет 15,9 тыс. автомобилей Lexus в Китае

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,55 грн/$1

ЕК выделила Украине EUR3 млн на приведение системы сертификации продукции украинской авиаотрасли в соответствие с евронормами

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования в 2016 году выросли на 8,7%

СПОРТ

"Карпаты" объявили о переходе своего нападающего Бланко-Лещука в "Шахтер"

Срна решил остаться в "Шахтере"

Киевский ФК "Динамо" отозвал иск к НБУ

Европейские футбольные клубы повысили прибыль на 1,5 млрд евро за последние 2 года

"Динамо" (Киев) через суд требует от НБУ отменить решение о списании средств в ПриватБанке

ФИФА расширила число участников ЧМ по футболу до 48 сборных с 2026 года

Проведение чемпионата Европы по футболу позволило Франции заработать более миллиарда евро

ФИФА признала наставника "Лестера" Раньери лучшим тренером 2016 года

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Big trade-marketing show: беспрецедентное событие в сфере маркетинга Украины

Должны ли часы стоить миллионы - зачем мы покупаем дорогую "точность"

Страховая компания VUSO — лидер туристического страхования 2016 года

ВИДЕО

SpaceX удачно запустила и посадила ракету Falcon 9

ИНТЕРВЬЮ

Гендиректор Yanair: Украинские авиакомпании вряд ли выдержат конкуренцию при подписании САП с ЕС

Черныш: Контакты между людьми по обе стороны линии разграничения на Донбассе – способ сохранить связь с Родиной

Элмар Брок: худшее, что может случиться с Кремлем, - демократическая и экономически успешная Украина

Управляющий директор GlobalLogic в Украине И.Беда: В этом году рост экспорта услуг IT-аутсорсинга будет на уровне 15-20%

Л.Сабадош: Украина не может терять время для дальнейшего продвижения своих интересов в сотрудничестве с США в космической сфере

АНОНСЫ

12:00 17.01 2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Катастрофа в отечественной медицине. Кто виноват?"

11:00 19.01 2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Добровольцы опубликуют доказательства причастности руководства Национальной полиции Украины к заказным преступлениям и коррупции"

12:00 20.01 2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Agenda-2017: Трамп, мир, Украина"

ИНТЕРФАКС РЕКОМЕНДУЕТ

01.02 2017

BIG Trade-Marketing Show: Исследования. Решения. Инновации

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

15:57 16.01 2017

Ряд правозащитных организаций создали коалицию "Против пыток" и намерены посетить все исправительные учреждения Украины

13:17 11.01 2017

Экологи надеются, что законопроект об охране первобытных лесов Карпат будет рассмотрен в Раде в январе

13:07 11.01 2017

Экологи надеются, что законопроект об охране первобытных лесов Карпат будет рассмотрен в Раде в январе

13:06 11.01 2017

Украинские экологи ожидают расширения объекта ЮНЕСКО "Буковые пралесы Карпат" в нынешнем году

13:55 28.12 2016

Правозащитники призывают отменить правовые акты, нарушающие права переселенцев из Крыма

Интерфакс-Украина
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