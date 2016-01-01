Интерфакс-Украина

На Закарпатье подтоплено 385 га сельхозугодий и километр местной дороги

В Авдеевке восстановлено энергоснабжение 17:49

Трамп в разговоре с Порошенко обещал содействовать в решении длительного украино-российского конфликта, стороны договариваются о встрече на высшем уровне 10:24

Боевики обстреляли украинских электриков, восстанавливающих электроснабжение Авдеевки 16:25

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Школы в Авдеевке готовятся возобновить работу в понедельник – глава Донецкой ОВГА 01:09

Светличная призывает власти Харькова организовать экспертное и общественное обсуждение проекта памятного знака на центральной площади города 23:06

Без света в Авдеевке остаются семь улиц и микрорайон 22:17

Глава Одесской организации "Правого сектора" покинул организацию 22:01

Мы все будем делать, чтобы не допустить новых отключений в Авдеевке, но действия боевиков нельзя спрогнозировать - Гройсман 21:01

В Литве собираются узаконить роды на дому 20:19

Боевики на всех направлениях продолжают обстреливать силы АТО 18:52

Теплоснабжение Авдеевки перешло на стабильный режим – Цеголко 18:41

Полицейский заявляет, что на блок-посту его ударил нардеп-участник блокады ж/д переезда в Бахмуте 18:25

Климкин: РФ не демонстрирует готовности исправить то, что она натворила, смысла в смягчении санкций нет 18:15

СОБЫТИЯ

Восстановление линии энергоснабжения Авдеевки завершено

Евровидение: первые финалисты отбора на конкурс

UATV начал вещание на крымскотатарском языке за границу и в оккупированный Крым

Снятие санкций США с РФ зависит от возможности наладить сотрудничество на основе общих интересов

США обеспокоены ростом насилия на Донбассе

В начале недели на востоке Украины значительно похолодает и прекратятся снегопады - Гидрометцентр

В Авдеевке с 31 января в результате обстрелов повреждено 133 частных дома и 25 квартир – Жебривский

Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, газ и теплоснабжение есть, вода подается по графику – Жебривский

ПОЛИТИКА

Порошенко провел телефонный разговор с Трампом: Донбасс, партнерство, визит Порошенко

Сроки проведения встречи в "Нормандском формате" можно обсуждать только после прекращения огня на Донбассе

Вопрос введения военного положения из-за эскалации ситуации на Донбассе пока не обсуждается

Порошенко и Трамп проведут телефонную беседу в субботу вечером

Порошенко – Эрдогану: Обеспечение мира в черноморском регионе является совместной задачей Украины и Турции

Подкомитет по безопасности и обороне комитета иностранных дел ЕП 6 февраля рассмотрит ситуацию в Авдеевке

Западные партнеры должны согласовывать свои отношения с Россией, в том числе по санкциям – Олланд

"Оппоблок" выступает за экстренную встречу "нормандской четверки" для урегулирования на Донбассе

ЭКОНОМИКА

В Украине на 25 лет запрещена охота на лосей

Информация об увольнениях и повышении цен из-за увеличения минимальной зарплаты не соответствует действительности – Рева

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 27,16 грн/$1

Грузия за год увеличила экспорт вина в 2,8 раза

АКХЗ обеспечивает в жилом секторе Авдеевки температуру теплоносителя 70°, идет восстановление домов и объектов инфраструктуры

Гройсман получил почти 103 тыс. грн процентов в "Ощадбанке"

Порошенко получил 732 тыс. грн процентов в банке "МИБ"

Фондовые индексы Украины в пятницу скорректировались вверх

СПОРТ

Зозуля: ультрас "Райо Вальекано" называют меня фашистом за поддержку украинской армиии

ФФУ обратится к ФИФА и испанской федерации для решения ситуации вокруг Зозули

Фонд мадридского "Реала" проведет курсы для детей в Киеве в апреле

Ограничение въезда в США граждан семи стран не должно нарушать права спортсменов

"Запорожсталь" в 2016г направила на развитие спорта более 12 млн грн

"Динамо" подписало сербского защитника Пантича

Полузащитник "Днепра" Лучкевич перешел в "Стандард", СМИ пишут о EUR1,5 млн

ФК "Шахтер" подписал договор до конца 2017 года со стадионом "Металлист" о проведении всех домашних матчей в Харькове

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Английский и немецкий в сети школ английского и немецкого Greenwich

Burisma Group намерена в 2017г инвестировать более 3 млрд грн и пробурить 20 новых скважин

Качество газа на Днепропетровщине подтвердили лабораторные исследования

ВИДЕО

Откровенная речь Лукашенко. Конфликт РФ\Беларуси

ИНТЕРВЬЮ

Госсекретарь Кабмина Владимир Бондаренко: "Необходимо убедить общество в важности достойных зарплат для госслужащих"

Владимир Кистион: Нужно ликвидировать монополию "Нафтогаза"

Геннадий Зубко: Мы запустим Фонд энергоэффективности с 1 апреля

Карлос Паскуаль: Гарантия возврата вложенного капитала дает облэнерго веские аргументы в переговорах с заимодателями

Экс-министр обороны США Гейтс: Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины

АНОНСЫ

14:00 06.02 2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по результатам исследования КИУ на тему "Рейтинг деятельности глав ОГА за 2016"

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

15:04 03.02 2017

Толчок развитию альтернативной энергетики в Украине создаст спрос со стороны потребителей – нардеп Белькова

15:12 02.02 2017

Глава ПриватБанка допускает необходимость очередной докапитализации финучреждения

14:58 02.02 2017

ПриватБанк сконцентрируется на работе с физлицами, малым и средним бизнесом

18:39 01.02 2017

Фонд мадридского "Реала" проведет курсы для детей в Киеве в апреле

12:12 27.01 2017

Тука ратует за изменение системы верификации переселенцев

Интерфакс-Украина
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