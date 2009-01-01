Интерфакс-Украина

Полная ответственность за обстрел жилых кварталов и гибель жителей Авдеевки лежит на России и ее боевиках

Боевые действия на Донбассе развернулись вдоль всей линии фронта 14:49

За минувшие сутки зафиксированы максимальные обстрелы боевиками украинских позиций за год 14:29

Вопрос введения военного положения из-за эскалации ситуации на Донбассе пока не обсуждается 13:55

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Постпреды России и США при ООН договорились о взаимодействии 04:54

рамп в субботу проведет телефонный разговор с Порошенко 03:28

Во Львовской области бывший сельский голова получил 5 лет тюрьмы за незаконную передачу земли 02:07

Олланд заявил о необходимости единой позиции стран ЕС по вопросам безопасности и торговли в отношениях с США 01:50

Сартана второй раз за сутки оказалась под огнем боевиков - правоохранители 00:33

Глава литовского МИДА считает современную ситуацию на Донбассе схожей с 2014 годом 23:42

Суд продлил арест Штепы до 2 апреля 22:50

Для ликвидации последствий подтопления более полутысячи хозяйств в 9 районах Закарпатской области привлечено 419 человек и 69 единиц техники – ГСЧС 22:31

В пятницу из Авдеевки эвакуировали еще 44 человека, из которых 19 - дети – ГСЧС 22:05

Порошенко – Эрдогану: Обеспечение мира в черноморском регионе является совместной задачей Украины и Турции 21:06

СОБЫТИЯ

Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО с начала суток

Скоординированные действия власти и военных не позволили РФ дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта – Порошенко

Украина выступает за прекращение огня на Донбассе – Порошенко

Мининформполитики готово оказать организационную помощь родным и близким раненого в Авдеевке британского фотографа

СБУ обнаружила в Житомире подпольный цех по обработке янтаря и полудрагоценных камней, которые направляли в Европу и на Дальний Восток

Суд намерен приступить к рассмотрению ходатайства о продлении ареста Штепы за несколько часов до окончания его срока

СБУ обнародовала телефонные разговоры представителей "ДНР", подтверждающие обстрелы украинских территорий из жилых кварталов Донецка

Лутковская и Москалькова обсудили ситуацию с арестованным в Крыму адвокатом Курбединовым и его подзащитными

ПОЛИТИКА

Сроки проведения встречи в "Нормандском формате" можно обсуждать только после прекращения огня на Донбассе

Киев согласовывает с администрацией Трампа возможные сроки визита Порошенко в Вашингтон

Климкин посетил Израиль

Подкомитет по безопасности и обороне комитета иностранных дел ЕП 6 февраля рассмотрит ситуацию в Авдеевке

Западные партнеры должны согласовывать свои отношения с Россией, в том числе по санкциям – Олланд

"Оппоблок" выступает за экстренную встречу "нормандской четверки" для урегулирования на Донбассе

США ввели дополнительные санкции против Ирана

Эстония выступает за ужесточение санкций против России в случае продолжения эскалации конфликта на Донбассе

ЭКОНОМИКА

Информация об увольнениях и повышении цен из-за увеличения минимальной зарплаты не соответствует действительности – Рева

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 27,16 грн/$1

"Укртранснафта" временно приостанавливала прокачку нефти в Венгрию

Гройсман получил почти 103 тыс. грн процентов в "Ощадбанке"

Порошенко получил 732 тыс. грн процентов в банке "МИБ"

Фондовые индексы Украины в пятницу скорректировались вверх

"ЛУКОЙЛ" продает "Карпатнефтехим"

Глава совета НБУ отмечает отсутствие рисков для макростабильности после повышения мзп

СПОРТ

ФФУ обратится к ФИФА и испанской федерации для решения ситуации вокруг Зозули

Фонд мадридского "Реала" проведет курсы для детей в Киеве в апреле

"Динамо" подписало сербского защитника Пантича

Ограничение въезда в США граждан семи стран не должно нарушать права спортсменов

Зозуля: ультрас "Райо Вальекано" называют меня фашистом за поддержку украинской армиии

"Запорожсталь" в 2016г направила на развитие спорта более 12 млн грн

Полузащитник "Днепра" Лучкевич перешел в "Стандард", СМИ пишут о EUR1,5 млн

ФК "Шахтер" подписал договор до конца 2017 года со стадионом "Металлист" о проведении всех домашних матчей в Харькове

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Английский и немецкий в сети школ английского и немецкого Greenwich

Burisma Group намерена в 2017г инвестировать более 3 млрд грн и пробурить 20 новых скважин

Качество газа на Днепропетровщине подтвердили лабораторные исследования

ВИДЕО

Откровенная речь Лукашенко. Конфликт РФ\Беларуси

ИНТЕРВЬЮ

Госсекретарь Кабмина Владимир Бондаренко: "Необходимо убедить общество в важности достойных зарплат для госслужащих"

Владимир Кистион: Нужно ликвидировать монополию "Нафтогаза"

Геннадий Зубко: Мы запустим Фонд энергоэффективности с 1 апреля

Карлос Паскуаль: Гарантия возврата вложенного капитала дает облэнерго веские аргументы в переговорах с заимодателями

Экс-министр обороны США Гейтс: Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины

АНОНСЫ

14:00 06.02 2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по результатам исследования КИУ на тему "Рейтинг деятельности глав ОГА за 2016"

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

15:04 03.02 2017

Толчок развитию альтернативной энергетики в Украине создаст спрос со стороны потребителей – нардеп Белькова

15:12 02.02 2017

Глава ПриватБанка допускает необходимость очередной докапитализации финучреждения

14:58 02.02 2017

ПриватБанк сконцентрируется на работе с физлицами, малым и средним бизнесом

18:39 01.02 2017

Фонд мадридского "Реала" проведет курсы для детей в Киеве в апреле

12:12 27.01 2017

Тука ратует за изменение системы верификации переселенцев

Интерфакс-Украина
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