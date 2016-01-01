Интерфакс-Украина

В четырех областях Украины сохраняется ограничение на автодвижение

Трое военнослужащих не вернулись в подразделение в зоне АТО 23:14

В связи с погодными условиями обесточенными остаются 5 населенных пунктов в 2 областях 22:59

"Укрзализныця" сообщает об опозданиях нескольких поездов в связи со снегопадами 16:02

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Украина с начала отопительного сезона 2016/2017 сократила запасы в ПХГ на 3,3 млрд куб. м 22:40

Риск возникновения войн в мире вскоре достигнет максимума со времен окончания "холодной войны", считают в разведке США 21:21

Европа продолжает бороться с сильными морозами 19:47

Боевики в течение дня 27 раз обстреляли силы АТО, также применяли "Град" 18:25

Японские истребители поднимались в воздух на перехват нескольких китайских самолетов 17:07

Кличко распорядился до вторника расчистить от снега дороги и тротуары Киева 17:01

Две трети американцев полагают, что Обама не смог выполнить свои предвыборные обещания, но более половины опрошенных отозвались положительно о нем 16:51

Китай провел испытания самолета на водородных элементах 15:58

В Белоруссии разыскивают свыше 20 граждан Бангладеш - слушателей подготовительных курсов столичного вуза 15:02

Киев осудил недавние теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции 15:00

СОБЫТИЯ

В Хмельницкой и Николаевской областях усложнен проезд по дорогам местного значения

В Нидерландах задержали журналиста, который пытался провезти обломки с МН17

Пять украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

В Украине во вторник сохранится умеренно морозная погода

В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество

Первые американские танки прибыли в Польшу

В Киеве за сутки в снежных заносах застряли троллейбус и 8 автомобилей

Во Франции задержали более 15 человек по делу об ограблении Ким Кардашьян

ПОЛИТИКА

Глава "Национального фронта" Франции не исключила возможности запуска процесса по выходу страны из ЕС

Керри считает российские хакерские атаки серьезной проблемой и уверен, что Обама правильно на них отреагировал

В АП ответили Пинчуку: Украина не откажется от интеграции с ЕС и НАТО, Крымом торговать не будет

Экс-премьер Франции Вальс может проиграть "праймериз" левых сил

Сотрудничество с РФ важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии

Сенаторы Маккейн и Грэм ждут от Трампа продолжения курса санкций в отношении РФ

Фонд "Видродження" не разделяет тезисы Пинчука, но продолжает выполнять обязательства в совместных проектах

Кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон раскрыл активы почти на $500 млн в десятке стран

ЭКОНОМИКА

Turkish Airlines отменила более 200 рейсов из-за снегопадов в Турции

Нафтогаз ожидает провокаций Газпрома в связи с морозами

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 27,1 грн/$1

Нейросеть Google выиграла 60 из 60 партий в го против ведущих игроков мира

Ferrexpo в 2016г снизила выпуск окатышей из собственного сырья, нарастив премиальную продукцию и сократив долг

Валютные резервы Китая в 2016 году сократились до минимума

Цена нефти Brent опустилась

Благодаря работе НАБУ в 2016 г. удалось вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн и не допустить хищение 0,5 млрд грн

СПОРТ

"Заря" согласилась отпустить принадлежащего "Шахтеру" Караваева в турецкий "Фенербахче"

МОК анонсировал новые санкции против РФ

Легкоатлетом года в Украине вновь стал призер Олимпиады Бондаренко, тренером – его отец

Швейцарский суд отклонил иск профсоюзов к FIFA в связи с ЧМ-2022 в Катаре

Комиссия рекомендует Кабмину назначить госсекретарем Минспорта руководителя ВГА Коминтерново Немчинова

Аргентинец Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Украинские гроссмейстеры Анна Музычук и Василий Иванчук – чемпионы мира по быстрым шахматам

Финал ЛЧ-2018 в Киеве будет максимально эффективным с финансовой точки зрения – президент ФФУ

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

На Франковщине открыт второй современный центр обслуживания клиентов

"Ровногаз" наградил победителей конкурса детских творческих работ

Газовые сети Житомира герметичны – добавить в них сторонние продукты невозможно

ВИДЕО

Пусть 2017 год станет годом мира - генсек ООН Антониу Гутерриш

ИНТЕРВЬЮ

Гендиректор Yanair: Украинские авиакомпании вряд ли выдержат конкуренцию при подписании САП с ЕС

Черныш: Контакты между людьми по обе стороны линии разграничения на Донбассе – способ сохранить связь с Родиной

Элмар Брок: худшее, что может случиться с Кремлем, - демократическая и экономически успешная Украина

Управляющий директор GlobalLogic в Украине И.Беда: В этом году рост экспорта услуг IT-аутсорсинга будет на уровне 15-20%

Л.Сабадош: Украина не может терять время для дальнейшего продвижения своих интересов в сотрудничестве с США в космической сфере

АНОНСЫ

10:00 11.01 2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Подведение итогов 2016 года: что было сделано для охраны лесов в Украине; план действий на 2017 год"

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

13:55 28.12 2016

Правозащитники призывают отменить правовые акты, нарушающие права переселенцев из Крыма

15:29 23.12 2016

Большинство украинцев недовольны деятельностью власти и оппозиции – опрос

15:25 23.12 2016

Украинцы считают наибольшими достижениями года победу Джамалы на "Евровидении" и выступление паралимпийцев, неудачами – ситуацию с ценами, тарифами, курсом и борьбой с коррупцией

15:10 23.12 2016

Лидер движения "Справедливость" Наливайченко представил платформу борьбы с коррупцией в Украине

14:57 23.12 2016

Наливайченко просит НАБУ и ФБР США расследовать факты коррупции в Раде по заявлениям Онищенко

Интерфакс-Украина
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