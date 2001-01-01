В 2016 году специалисты "Николаевгаза" устранили почти 15 тыс. утечек газа
Природный газ, который поставляется в дома криворожан, соответствует государственным стандартам
Контакт-центр "Киевоблгаза" отработал около 900 тысяч обращений потребителей
SpaceX удачно запустила и посадила ракету Falcon 9
Зубко: Мы запустим Фонд энергоэффективности с 1 апреля
Карлос Паскуаль: Гарантия возврата вложенного капитала дает облэнерго веские аргументы в переговорах с заимодателями
Экс-министр обороны США Гейтс: Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины
Генеральный директор Comfy И.Хижняк: О восстановлении рынка мы пока только мечтаем
Гендиректор Yanair: Украинские авиакомпании вряд ли выдержат конкуренцию при подписании САП с ЕС
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Чем нам запомнился 2016 в сфере обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц"
BIG Trade-Marketing Show: Исследования. Решения. Инновации
Авиарынок критикует предложенный Госавиаслужбой проект регулирования рынка хендлинга и предлагает альтернативу
Оценить влияние процедуры упрощенной регистрации можно будет со временем
Фармпроизводители обеспокоены возможностью отсутствия препаратов по программе реимбурсации
Объемы розничных продаж на украинском фармрынке выйдут на уровень 2013г в течение 3-х лет - АПЛУ
Вход для клиентов:
СПЕЦТЕМЫ: