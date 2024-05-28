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17:44 28.05.2024

Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю засновника й голови агентства "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка

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Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю засновника й голови агентства "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю засновника й багаторічного голови агентства "Інтерфакс-Україна", заслуженого журналіста України Олександра Мартиненка.

"У наш час важливо доносити правду та бути її рупором, тому смерть Олександра Владленовича - це втрата для всієї України. Він пройшов значний і складний шлях в українській журналістиці, переживав із нею та всією Україною як хороші, так і дуже складні часи. Проте плоди його праці назавжди залишать його в історії України та пам'яті українців. Мої співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять Олександру Владленовичу", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Олександр Мартиненко помер у Києві у вівторок, 28 травня. Йому було 63 роки.

 

Теги: #мартиненко #інтерфакс_україна #зеленський

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