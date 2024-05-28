Події

19:41 28.05.2024

Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

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Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив співчуття у зв'язку зі смертю засновника й голови інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні не стало Олександра Мартиненка - засновника та голови агентства "Інтерфакс-Україна". Олександр Владленович був професіоналом, відданим своїй справі. Пригадую нашу зустріч на початку вторгнення в Києві – попри все, він залишався працювати тут задля країни, аби доносити людям правду. Справжній журналіст, патріот, видатна людина", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також прем'єр висловив щирі співчуття родині та близьким.

 

Теги: #шмигаль #інтерфакс_україна #мартиненко_співчуття

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